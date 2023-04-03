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В Беларуси начали внезапную проверку боевой готовности армии

Алена МазуренкоПонедельник, 3 апреля 2023, 14:18
В Беларуси начали внезапную проверку боевой готовности армии
ЛУКАШЕНКО, ФОТО BELTA/AFP/GETTY IMAGES

По поручению самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в Беларуси начали проверку боевой готовности Вооруженных сил Беларуси.

Источник: Минобороны Беларуси

Дословно: "Мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями во время их приведения в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по назначению в установленные сроки".

Детали: Во время этой "проверки" по Беларуси будет передвигаться военная техника, возможно временное ограничение движения для гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участками местности.

Предыстория:

  • В пятницу Лукашенко в ходе послания белорусскому народу заявил, что страны НАТО готовятся к вторжению на белорусскую территорию.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу заявил, что российские войска на территории страны подчиняются ему, а не президенту РФ.
  • В целом Лукашенко львиную часть своего послания к народу посвятил не Беларуси, а российской войне против Украины, много раз подчеркивал необходимость переговоров Зеленского и Путина, а также немного напугал ядерным оружием и тем, что Россия якобы еще не развернула свою военную машину в полную силу.

Темы: БеларусьЛукашенкоармия
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