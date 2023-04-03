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Белый дом: Битва за Бахмут продолжается, уважаем решение Украины держать город

"Европейская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 21:22
Белый дом: Битва за Бахмут продолжается, уважаем решение Украины держать город
джо байден, Getty Images

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби в понедельник заявил, что украинская сторона продолжает "упорно бороться за Бахмут" в Донецкой области вопреки утверждениям российских пропагандистов.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки", он заявил на брифинге в понедельник.

Представитель Белого дома подчеркнул, что украинские военные все еще находятся в Бахмуте, "поэтому город не попал в руки россиян".

"Мы и раньше много говорили о высоком уровне потерь в Бахмуте и то, как группа "Вагнера" продолжает просто бросать своих новобранцев, многие из которых бывшие осужденные, просто в мясорубку. Поэтому такая жестокость, усилия человеческой силы являются достаточно потрясающими, когда речь идет о том, сколько Россия бросила на этот город", - добавил он.

Кирби подчеркнул, что Бахмут "имеет большое значение для украинцев, и мы, конечно, уважаем это и понимаем", и добавил, что отступление украинских сил из Бахмута "не изменит динамику боя под стратегическим углом зрения".

"Но, насколько мы видим сегодня, битва за Бахмут не закончилась и украинцы не были отброшены. И опять же, (бои - ред.) продолжают быть достаточно жестокими и достаточно близкими", - подчеркнул представитель Совета нацбезопасности США.

Комментарий Кирби появился после того, как накануне основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обнародовал видео, на котором рассказывает, что якобы над админзданием был поднят российский флаг, после чего "юридически" город захвачен оккупантами.

ВИДЕО ДНЯ

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый после этого отметил, что россияне далеки от того, чтобы захватить город Бахмут в Донецкой области, а вокруг админздания горсовета идут бои.

Темы: СШАБахмутвойна
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