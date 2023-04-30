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За сутки Силы обороны отбили около 60 вражеских атак – сводка

"Украинская правда"Воскресенье, 30 апреля 2023, 06:30
За сутки Силы обороны отбили около 60 вражеских атак – сводка
фото Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки украинские защитники отбили 58 атак оккупационных войск.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки было отражено 58 вражеских атак. В эпицентре боевых действий Бахмут и Марьинка".

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Детали На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудары по Галагановке и Леоновке; совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Заречье, Елино, Тимоновичи, Леоновка, Красный Хутор Черниговской области; Украинское, Середина-Буда Стукаловка, Искрисковщина, Шпиль, Волфино, Юнаковка и Могрица Сумской области, а также Красная Заря, Гоптовка, Красное, Терновая, Волчанск, Волчанские Хутора и Нестерно на Харьковщине.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Строевка, Каменка, Тополя, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское Луганской области и Новосадово, Торское, Белогоровка, Верхнекаменское и Раздоловка - Донецкой.

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На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского и Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дилиевка, Северное, Торецк, Шумы, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе населенных пунктов Авдеевка и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял Новокалиново, Авдеевку, Карловку, Водяное и Первомайское.

На Марьинском направлении отбиты атаки противника в районах Марьинки и Новомихайловки. Кроме того, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Победа и Парасковиевка.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Богоявленку, Угледар, Новоукраинку, Пречистовку, Шахтерское и Большую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелял, в частности, Времовку, Новоселку, Новополье, Зеленое Поле Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Новоандреевку и Каменское на Запорожье и Гавриловку, Змиевку, Берислав, Казацкое, Ивановку, Зимовник, Белозерку, Днепровское, Кизомыс и Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава. Также наши воины сбили два вражеских БпЛА типа "Shahed", один разведывательный "Орлан-10" и еще один БпЛА неустановленного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы противника, два склада горюче-смазочных материалов, два средства противовоздушной обороны, одно артиллерийское подразделение и еще одну важную цель противника.

Темы: Генштабвойна
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