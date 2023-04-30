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Россияне ударили из артиллерии по Никополю

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 07:50
Россияне ударили из артиллерии по Никополю
последствия обстрелов в Никополе, фото из телеграмм Лысака

Ночью россияне нанесли удар по городу Никополь Днепропетровской области, повредили дома, транспорт и линию электропередач.

Источник: руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Этой ночью огонь вражеской артиллерии накрыл Никополь. Люди не пострадали.

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Но в городе повреждены 7 частных домов, столько же хозяйственных построек, теплица, микроавтобус и легковой автомобиль. А еще - линия электропередач".

Темы: Никопольобстрел
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