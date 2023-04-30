Россияне безуспешно пытались наступать на двух направлениях – сводка Генштаба

На Авдеевском направлении россияне в воскресенье вели безуспешные наступательные действия, также не имело успеха наступление врага на Бахмутском направлении возле Ивановского, в то же время за Бахмут и Марьинку продолжаются бои.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: Россия и в дальнейшем применяет тактику террора. В воскресенье противник нанес 2 ракетных удара по городам Краматорск и Константиновка. Также в течение суток нанес 15 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отражено более 20 атак противника на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, украинские защитники стойко держат оборону.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На территории республики Беларусь и в дальнейшем находятся определенные подразделения вооруженных сил РФ.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенное количество войск в приграничных с Украиной районах РФ. В течение суток враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Красный Хутор Черниговской области и Середина-Буда Сумской области, повреждены частные дома. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Николаевка, Галагановка, Леонивка Черниговской области; Середина-Буда, Дружба, Бачевск Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Красное, Волчанск, Лошаково на Харьковщине.

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На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Двуречная, Лиман Первый, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты, рядом с линией боевого соприкосновения, а именно: Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области, Колодязи, Верхнекаменское, Спирное и Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Белая Гора, Дилиевка, Северное, Железное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе населенных пунктов Авдеевка и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Карловка, Водяное и Первомайское.

На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них - Времовка, Бурлацкое, Новоселка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское Запорожской области, а также город Херсон. Нанес авиационный удар по населенному пункту Кизомыс Херсонской области.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, а также живой силы, склад боеприпасов, 2 района сосредоточения вражеской артиллерии и логистический центр оккупантов.