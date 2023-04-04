Россияне продвигаются в центр Бахмута – ISW

Наемники ЧВК "Вагнер" захватили здание администрации Бахмута, российские силы продвигаются в центр города, утверждают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Эксперты института подтвердили данные российских источников о том, что силы ЧВК "Вагнер" сумели захватить админздание горсовета Бахмута. Аналитики ссылаются на кадры с российским флагом на горе обломков разрушенной администрации Бахмута.

По данным ISW, 3 апреля россияне продолжили продвигаться в центр города.

"ЧВК "Вагнер", вероятно, продолжит попытки закрепить контроль над центральной частью Бахмута и попытается продвинуться на запад через густонаселенные районы города в направлении Хромового", – отметили в институте.

В ISW добавили, что представители ВСУ подтверждают, что вместе с "вагнеровцами" в Бахмуте все активнее действуют регулярные российские войска, в частности ВДВ.

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