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Россияне продвигаются в центр Бахмута – ISW

"Украинская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 06:59
Россияне продвигаются в центр Бахмута – ISW
Бахмут. ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Наемники ЧВК "Вагнер" захватили здание администрации Бахмута, российские силы продвигаются в центр города, утверждают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Эксперты института подтвердили данные российских источников о том, что силы ЧВК "Вагнер" сумели захватить админздание горсовета Бахмута. Аналитики ссылаются на кадры с российским флагом на горе обломков разрушенной администрации Бахмута.

По данным ISW, 3 апреля россияне продолжили продвигаться в центр города.

"ЧВК "Вагнер", вероятно, продолжит попытки закрепить контроль над центральной частью Бахмута и попытается продвинуться на запад через густонаселенные районы города в направлении Хромового", – отметили в институте.

В ISW добавили, что представители ВСУ подтверждают, что вместе с "вагнеровцами" в Бахмуте все активнее действуют регулярные российские войска, в частности ВДВ.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 3 апреля основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы "юридически захватили" Бахмут. При этом он признал, что в западной части города остаются украинские войска.
  • В то же время представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что россияне далеки от того, чтобы захватить город Бахмут, а вокруг админздания горсовета идут бои.

Темы: ВагнерБахмутРосcия
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