В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв

Утром 5 апреля во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв.

Источник: мэр города Иван Федоров в Telegram, Федоров в эфире национального марафона

Прямая речь Федорова: "Во временно оккупированном Мелитополе продолжает расцветать хлопок".

Детали: Мэр отметил, что взрыв слышали в северных и западных районах города.

Информация о месте и другие детали взрыва уточняется.

Позже в эфире национального марафона Федоров уточнил, что взрывы слышали около 8:20 в районе, где расположены аэродром и локомотивное депо.

По словам мэра, в последнее время местные жители там видели скопление техники россиян. И на том же направлении оккупанты на днях начали строить еще одну фортификационную линию.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: