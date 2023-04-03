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В оккупированном Мелитополе взорвалась машина, пострадал коллаборант

Ирина БалачукПонедельник, 3 апреля 2023, 10:41
В оккупированном Мелитополе взорвалась машина, пострадал коллаборант
Коллаборант Максим Зубарев (по центру). Фото из Facebook Зубарева

Утром 3 апреля во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль, пострадал коллаборант Максим Зубарев.

Источник: оккупационная администрация Мелитополя в Telegram, российские пропагандистские СМИ, а также законный мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Дословно оккупанты: "В городе был слышен звук взрыва. По предварительным данным, на улице Б. Хмельницкого в Мелитополе произошел взрыв автомобиля. На месте работают экстренные службы".

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Детали: Позже оккупанты сообщили, что при взрыве автомобиля один человек пострадал, ему оказывается медицинская помощь.

Эту информацию быстро распространили многие российские пропагандистские СМИ.

Позже о взрыве сообщил и законный мэр Мелитополя Иван Федоров.

Прямая речь Федорова: "В Мелитополе снова зафиксирована неисправность автомобиля. Мелитопольцы сообщают о взрыве авто на проспекте Б. Хмельницкого. Сразу же на место выехали скорые. У какого предателя на этот раз короткое замыкание в машине, уточняем".

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Обновлено: Позже российские пропагандистские СМИ сообщили, что при взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал коллаборант Максим Зубарев, который занимал должность так называемого "главы администрации поселка Акимовка". 

 
Максим Зубарев (по центру)
Фото Из Facebook ЗубарЕва

Обновлено: Федоров позже опубликовал видео подорванного автомобиля коллаборанта.

Мэр Мелитополя отметил, что предатель Зубарев "пошел на сотрудничество с врагом одним из первых и возглавлял так называемую Акимовскую администрацию".

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Темы: Мелитопольвзрывавтооккупация
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