В оккупированном Мелитополе взорвалась машина, пострадал коллаборант
Утром 3 апреля во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль, пострадал коллаборант Максим Зубарев.
Источник: оккупационная администрация Мелитополя в Telegram, российские пропагандистские СМИ, а также законный мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram
Дословно оккупанты: "В городе был слышен звук взрыва. По предварительным данным, на улице Б. Хмельницкого в Мелитополе произошел взрыв автомобиля. На месте работают экстренные службы".
Детали: Позже оккупанты сообщили, что при взрыве автомобиля один человек пострадал, ему оказывается медицинская помощь.
Эту информацию быстро распространили многие российские пропагандистские СМИ.
Позже о взрыве сообщил и законный мэр Мелитополя Иван Федоров.
Прямая речь Федорова: "В Мелитополе снова зафиксирована неисправность автомобиля. Мелитопольцы сообщают о взрыве авто на проспекте Б. Хмельницкого. Сразу же на место выехали скорые. У какого предателя на этот раз короткое замыкание в машине, уточняем".
Обновлено: Позже российские пропагандистские СМИ сообщили, что при взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал коллаборант Максим Зубарев, который занимал должность так называемого "главы администрации поселка Акимовка".
Обновлено: Федоров позже опубликовал видео подорванного автомобиля коллаборанта.
Мэр Мелитополя отметил, что предатель Зубарев "пошел на сотрудничество с врагом одним из первых и возглавлял так называемую Акимовскую администрацию".
Вранці 3 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль, постраждав колаборант Максим Зубарєв. Відео з Telegram мера Мелітополя Івана Федорова pic.twitter.com/JXlhNRX0FY— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 3, 2023
Предыстория:
- Утром 23 марта во временно оккупированном Мелитополе пытались подорвать пособника российских захватчиков, так называемого "замначальника отдела участковых местного УВД", он находился в больнице. Сообщалось, что партизаны подорвали коллаборанта Сергея Сковырко.
- Утром 27 марта во временно оккупированном Мариуполе подорвали автомобиль начальника горуправления полиции оккупантов Михаила Москвина. Сообщалось, что коллаборант находится в тяжелом состоянии в больнице.