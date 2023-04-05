В действиях экс-главы СБУ Баканова по делу Кулинича криминала нет – ГБР
В рамках расследования дела экс-начальника главного управления Службы безопасности Украины в АР Крым Олега Кулинича уголовных нарушений в действиях тогдашнего руководителя СБУ Ивана Баканова не выявлено.
Источник: советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов
Прямая речь: "Сейчас скажу однозначно, что в действиях уже экс-руководства Службы безопасности Украины уголовных преступлений не выявлено в контексте расследуемых событий".
Детали: Представители СМИ поинтересовались непосредственно возможной причастностью Баканова к деятельности "крота" СБУ Олега Кулинича. В свою очередь спикер спецслужбы Артем Дехтяренко напомнил, что Служба безопасности Украины провела служебную проверку в отношении Баканова, ее результаты засекречены.