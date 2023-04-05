СБУ и ГБР обнародовали новые доказательства против "крота" Кулинича

Правоохранители обнародовали перехват разговоров экс-главы главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, задержанного спецслужбой ранее, и его куратора - бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича.

Источник: пресс-служба СБУ и ГБР

Детали: Эти разговоры входят в материалы уголовного производства, которое завершило ГБР. После того как обвиняемый ознакомится с делом, они будут переданы в суд.

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Детали: В ходе расследования работники ГБР обнаружили новые факты и доказательства противоправной деятельности полковника СБУ и сообщили ему о подозрении в совершении и других уголовных преступлений, а именно:

в самовольном оставлении места службы, совершенном военнослужащим в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);

в завладении оружием и боевыми припасами военным должностным лицом со злоупотреблением служебным положением по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины);

в незаконном хранении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины) и другие.

Установлено, что Кулинич был привлечен представителями федеральной службы безопасности РФ к негласному сотрудничеству и получил оперативный псевдоним "Котигорошко".

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По заданию ФСБ РФ экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович (в прошлом офицер КГБ СССР) и бывший глава Администрации президента Украины Андрей Клюев, которые с 2014 года скрываются от правосудия в Москве, создали так называемый "политический офис" для контроля за деятельностью влиятельных украинских политиков, чиновников и правоохранителей, поиска в их среде агентов влияния для контроля за политическими процессами в украинском обществе.

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В июле 2022 года ГБР сообщило о подозрении в госизмене Владимиру Сивковичу и трем сотрудникам ФСБ РФ в шпионаже.

Установлено, что Сивкович через доверенных лиц контролирует в Украине ряд фирм и предприятий, которые используются для прикрытия деятельности членов преступной организации, а также финансирования лиц, которые им способствуют.

Следствие также установило, что Кулинич был доверенным лицом Сивковича. Он активно сотрудничал с созданным ФСБ "политическим офисом" и выполнял указания кураторов для внедрения "своих людей" в различные государственные и правоохранительные органы, проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины, шпионажа, подстрекательства граждан Украины к государственной измене.

По данным следствия, Кулинич заранее знал о планах вооруженных сил РФ осуществить нападение с временно оккупированной территории АР Крым на материковую часть Украины, но умышленно скрыл эту сверхважную информацию от руководства и запретил отправлять любую документацию по этому поводу в ЦУ СБУ.

В первые часы вторжения он сознательно блокировал любые попытки сообщить руководству СБУ и обществу о реальной обстановке в регионе, не принял никаких мер для защиты государственного суверенитета, дал указание личному составу покинуть место службы, позже выдал штатное оружие людям, которые не имели отношения к СБУ.

Кроме этого чиновник сам покинул место постоянной дислокации и уже 24 февраля выехал в Киев. На одной из квартир, где жил Олег Кулинич, следователи обнаружили схрон с оружием и его документы времен прохождения службы в КГБ СССР.

В СБУ напомнили, что разработкой Кулинича и спецоперацией по его задержанию занимался лично ее нынешний глава Василий Малюк.

Прямая речь Малюка: "Мы сделали максимум, чтобы не просто задержать топового государственного изменника, но и собрать мощную доказательную базу, на основе которой суд сможет вынести справедливый приговор. Это - четкий сигнал всем, кто работает на врага: СБУ обязательно вас найдет и заставит отвечать за содеянное, где бы вы ни прятались. Каждого крота вытащим на свет".

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