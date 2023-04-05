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РФ использовала стратегический запас дальнобойных ракет на трансформаторные будки – Игнат

Валентина РоманенкоСреда, 5 апреля 2023, 12:44
РФ использовала стратегический запас дальнобойных ракет на трансформаторные будки – Игнат
Юрий Игнат. скриншот

Россия использовала стратегический запас дальнобойных высокоточных ракет на удары по Украине, но продолжает пополнять свои запасы.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телеканала Freeдом

Прямая речь: "У противника недостаточно высокоточных дальнобойных ракет. Израсходован стратегический запас (Не все. Потому что сейчас скажут, что я заявил, что ракеты все израсходованы. Нет) дальнобойных и высокоточных ракет, таких как крылатые ракеты Х-101, "Калибр", а также баллистических "Искандер М", которые противник использовал с самого начала войны в разных целях.

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Самое большее количество ракет (около 800) противник использовал именно для ударов по нашей инфраструктуре, топливно-энергетическому сектору Украины.

Таким образом, имея еще некоторый запас, они будут дальше накапливать (ракеты –ред. ). Но накапливать непросто, раньше они их годами копили, но вот так использовали "на трансформаторые будки".

Детали: По словам Игната, таким образом россияне ищут новые методы нанесения ударов: кроме реактивной артиллерии променяются С-300 (зенитные ракеты, которые противник запускает по баллистической траектории по наземным целям в прифронтовых зонах -ред.) и авиационные бомбы.

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Темы: ракетный ударРосcияВоздушные силы ВСУвойна
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