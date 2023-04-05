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"Съем москаленка": детский омбудсмен РФ рассказала о похищенном и "усыновленном" подростке из Мариуполя

Елена РощинаСреда, 5 апреля 2023, 14:15
Съем москаленка: детский омбудсмен РФ рассказала о похищенном и усыновленном подростке из Мариуполя
Мария Львова-Белова, фото из ее Telegram

Детская омбудсмен России Мария Львова-Белова публично заявила, что "усыновленный" ею подросток из захваченного Мариуполя Филипп подвергся влиянию украинской "пропаганды", но ее уже называет "мамой".  

Источник: уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова на совместной с представителем МИД РФ Марией Захаровой пресс-конференции 4 апреля, "Медуза" и другие российские медиа 

Прямая речь Львовой-Беловой: "Я не могу сказать, что все проходит гладко, что все проходит без каких-то трудностей. 

Тяжело реагировать, когда твой ребенок бегает за младшими детьми и говорит: "Съем москаленка", но я понимаю, что это связано не с ним, а это связано с той пропагандой восьмилетней, которая была на территории Мариуполя, антироссийской пропагандой. 

Но мы сейчас любим друг друга. Меня сын начал называть мамой".

Детали: Детский омбудсмен добавила, что 4 апреля Филипп отметил 16-летие. В России ему подарили торт, шарики и телефон, сказала Львова-Белова, добавив что в предыдущие несколько лет подросток якобы не отмечал день рождения. 

Во время этой же пресс-конференции Львова-Белова сказала, что с детьми с Украины надо "работать", то есть переучивать их.

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Львова-Белова заявила, что никто из украинских родителей не искал детей в России, никаких запросов не было. По ее словам, большинство детей – из интернатов, и Россия "защищает" их от бомбежек якобы со стороны Украины. Детский омбудсмен РФ заявила, что если она передаст детей на Родину, в Украину, – вот тогда ее можно будет судить.

При этом на вопрос о риске поездок за границу после ордера Международного уголовного суда на ее арест детский омбудсмен ответила: "Слушайте, у меня здесь столько работы! Ну какие западные страны? Я вас умоляю. Тут сейчас работать – не переработать. Россия большая, и в настоящее время особое внимание требуется уделить новым регионам (оккупированным территориям Украины – ред.)".

Предыстория: 

  • В августе 2022 года Мария Львова-Белова сообщила, что стала приемной мамой для подростка, которого вывезли из Украины. В мае его вместе с другими 30 детьми из Мариуполя привезли в санаторий в Московской области. 38-летняя Львова-Белова имеет 5 родных детей, а в целом держит опеку над 22 детьми.
  • В феврале 2023 года Львова-Белова рассказала об усыновлении украинского подростка на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным: "Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка с Донбасса. Сложно, но друг друга точно любим".
  • В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой из-за депортации украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию. 
  • Львова-Белова заявила, что не знает, в чем конкретно ее обвиняют, и добавила, что "не получила ни одного запроса о том, что дети разлучены с родителями".
  • Вице-премьер Украины Ирина Верещук 28 марта призвала граждан РФ не усыновлять украинских детей, так как это "незаконно и подло". 30 марта она заявила, что Украина готова забрать депортированных Россией детей-сирот на границе РФ с любой страной ЕС.

Темы: РосcиядетипропагандаМариуполь
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