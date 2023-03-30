Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Верещук предлагает способ вернуть всех детей-сирот: на границе РФ с ЕС

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 30 марта 2023, 15:21
Верещук предлагает способ вернуть всех детей-сирот: на границе РФ с ЕС
ИРИНА ВЕРЕЩУК. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ОПУ

Украина готова забрать депортированных Россией детей-сирот на границе РФ с любой страной ЕС.

Источник: пресс-служба Минреинтеграции со ссылкой на заявление вице-премьер-министра Ирины Верещук в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Как представитель Правительства я официально выражаю готовность забрать всех наших детей-сирот. Для этого предлагаю следующий механизм. При посредничестве международных организаций – ООН, МККК или другой – мы готовы приехать в любую европейскую страну на границу с РФ. К примеру, в Эстонию, в Нарву. И там забрать всех украинских сирот, которых сейчас незаконно удерживает Россия".

Реклама:

Детали: В Минреинтеграции добавили, что таким образом из РФ уже удалось забрать 327 детей. Если у детей есть родители, то этим занимаются они. О детях-сиротах заботится государство.

Верещук уточнила, что сейчас процесс возвращения происходит точечно. Он очень сложный и долговременный. Иногда поиск, все необходимые процедуры и дороги занимают много месяцев.

Темы: ВерещукдетиРосcияЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и 116 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Верещук
Верещук о должности министра: О переходе в Минобороны речь не идет. Пошлют – пойду
Верещук: Война не завершится до весны, путь к победе будет долгим
Верещук сообщила, через какие пункты украинцы могут въехать из России и Беларуси
Последние новости
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
Все новости...
Реклама: