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Верещук предлагает способ вернуть всех детей-сирот: на границе РФ с ЕС

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 30 марта 2023, 15:21
Верещук предлагает способ вернуть всех детей-сирот: на границе РФ с ЕС
ИРИНА ВЕРЕЩУК. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ОПУ

Украина готова забрать депортированных Россией детей-сирот на границе РФ с любой страной ЕС.

Источник: пресс-служба Минреинтеграции со ссылкой на заявление вице-премьер-министра Ирины Верещук в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Как представитель Правительства я официально выражаю готовность забрать всех наших детей-сирот. Для этого предлагаю следующий механизм. При посредничестве международных организаций – ООН, МККК или другой – мы готовы приехать в любую европейскую страну на границу с РФ. К примеру, в Эстонию, в Нарву. И там забрать всех украинских сирот, которых сейчас незаконно удерживает Россия".

Детали: В Минреинтеграции добавили, что таким образом из РФ уже удалось забрать 327 детей. Если у детей есть родители, то этим занимаются они. О детях-сиротах заботится государство.

Верещук уточнила, что сейчас процесс возвращения происходит точечно. Он очень сложный и долговременный. Иногда поиск, все необходимые процедуры и дороги занимают много месяцев.

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Темы: ВерещукдетиРосcияЕС
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