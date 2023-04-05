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"Снарядного голода" у врага нет и не было – Череватый

Татьяна ЛозовенкоСреда, 5 апреля 2023, 19:14
Снарядного голода у врага нет и не было – Череватый
ЧЕРЕВАТЫЙ, ФОТО: ARMYINFORM

Враг не испытывал "снарядного голода" на востоке Украины, несмотря на публичные заявления вагнеровцев о нехватке боеприпасов на фронте.

Источник: спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального марафона новостей

Детали: На вопрос, действительно ли враг больше не испытывает "снарядного голода", Череватый ответил: 

Прямая речь: "Да, к сожалению. Мы неоднократно говорили, что снарядного голода там, где враг сосредоточивает свои усилия, не было. Например, в нашем случае это Бахмутское, Купянское и Лиманское направления. Враг, к сожалению, еще имеет достаточно значительные мощности для того, чтобы бить по нашим позициям".

Больше деталей: Он добавил, что Лиманское направление "лидирует" по поражению артиллерией РФ.

Череватый сообщил, что за эти сутки произошло 245 обстрелов Бахмута артиллерией, 21 боестолкновение. 88 оккупантов были уничтожены, 124 - получили ранения. 

Кроме того, уничтожены три БПЛА врага, одна станция радиоэлектронной борьбы и три полевых склада с боеприпасами.

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Что этому предшествовало: 

  • В феврале и марте глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российское военное руководство в том, что "вагнеровцам" не дают боеприпасы, которые есть в наличии на складах.

Темы: РосcиявойнаоружиеДонбасс
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