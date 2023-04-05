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Россиянка, знакомая экс-нардепа пропагандировала "русский мир" в Киеве

Валентина РоманенкоСреда, 5 апреля 2023, 19:33
Россиянка, знакомая экс-нардепа пропагандировала русский мир в Киеве
фото СБУ

В Киеве разоблачили россиянку, которая пропагандировала "русский мир".

Источник: Киевская городская прокуратура, управление СБУ в Киеве и области, столичная полиция, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, 48-ми летняя гражданка России жила в Киеве и имеет долгосрочный вид на жительство в Украине.

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Установлено, что при общении по телефону со знакомым женщина поддерживала действия государства-агрессора в проведении агрессивной войны против Украины.

Также в категорической форме выражала свою позицию, в которой содержалось отрицание и оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Злоумышленница распространяла фейковые антиукраинские новости, критиковала действующую власть, призывала к изменениям территориальных границ Украины и глорифицировала военных РФ.

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Указанный факт был обнаружен в ходе документирования другого преступления, связанного с получением неправомерной выгоды бывшим народным депутатом Украины (по данным УП, речь идет об Артуре Билоусе (был нардепом III созыва Верховной Рады от "Народно-демократической партии"). Подозреваемая оказалась его знакомой.

Обвинительный акт в отношении бывшего народного избранника в сентябре 2022 года был направлен в суд, а материалы в отношении женщины - выделены в отдельное уголовное производство.

Заключение судебно-лингвистической экспертизы подтвердило, что в высказываниях подозреваемой содержатся отрицание и оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году.

 

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Темы: пропагандавойнаКиев
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