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Путин создает условия для дальнейших репрессий на оккупированных территориях – ISW

Ольга ГлущенкоЧетверг, 6 апреля 2023, 05:40
Путин создает условия для дальнейших репрессий на оккупированных территориях – ISW
Влдаимир Путин. Фото: Getty Images

Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что президент России Владимир Путин называет "терроризмом" борьбу с захватчиками и призывает к усилению так называемых "правоохранительных операций", чтобы создать условия для дальнейших репрессий на оккупированных территориях.

Источник: ISW

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска выйдут из Бахмута, чтобы избежать окружения, если это будет необходимо, но пока не видит необходимости в этом.

Во время пресс-конференции в Польше Зеленский заявил, что украинские войска столкнулись с очень сложной ситуацией в Бахмуте, и что Киев примет "соответствующие решения", если украинские войска окажутся в окружении российских войск.

Заявление Зеленского совпадает с другими недавними заявлениями украинских официальных лиц о том, что украинское военное командование отдаст приказ об отходе из Бахмута тогда, когда и если оно посчитает отход наиболее стратегически целесообразным вариантом.

Аналитики отмечают, что важность обороны Бахмута и ее эффективность в сдерживании российских сил, а также масштаб украинских потерь они смогут оценить, когда увидят весеннее контрнаступление ВСУ.

Также в отчете говорится о том, что Путин во время встречи с Советом национальной безопасности России 5 апреля назвал усилия России по укреплению контроля над оккупированными территориями Украины вопросом внутренней безопасности и верховенства права.

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Он призвал к продолжению экономической, правовой и социальной интеграции оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации и подчеркнул важность российских "восстановительных" усилий на оккупированных территориях для содействия процессу интеграции.

Путин также обвинил Украину в угрозе гражданскому населению на оккупированных территориях и отметил недавние "террористические атаки" против оккупационных чиновников и правоохранительных органов, имея в виду нападения украинских партизан на оккупантов.

Российский диктатор подчеркнул необходимость усиления так называемых "правоохранительных операций" для защиты от таких нападений и призвал к более активному участию местных украинских граждан в "правоохранительных процессах", открыто поощряя коллаборационистов и информаторов на оккупированных территориях.

В отчете подытоживают: Путин использовал понятие "терроризм" и угрозы внутренней безопасности России для оправдания внутренних репрессий и, вероятно, создает условия для дальнейших репрессий, а также репрессий со стороны так называемых "правоохранительных органов" на оккупированных территориях, используя подобные формулировки.

Президент страны-агрессора пытался изобразить Россию как уважаемую мировую державу на фоне того, что китайские официальные лица преуменьшают тесные отношения с Россией.

Основные выводы ISW за 5 апреля:

  • Зеленский заявил, что украинские войска выйдут из Бахмута, чтобы избежать окружения, если это будет необходимо, но пока нет такой необходимости.
  • Путин на заседании Совета национальной безопасности РФ назвал усилия России по укреплению контроля над оккупированными территориями Украины вопросом внутренней безопасности и верховенства права.
  • Путин также попытался изобразить Россию как уважаемую мировую державу на фоне того, как китайские официальные лица преуменьшают тесные отношения с Россией.
  • Российский диктатор уволил генерал-полковника Николая Гречушкина с должности заместителя главы Министерства чрезвычайных ситуаций 5 апреля.
  • Российские и украинские войска продолжают вести позиционные бои вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.
  • Захватчики, вероятно, достигли успехов в Бахмуте и его окрестностях и продолжили наступательные операции вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк.
  • Бизнесмены РФ, возможно, берут на себя большую роль в поддержке усилий МО РФ по формированию нерегулярных добровольческих формирований.
  • Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова продолжает отрицать международные обвинения в том, что Россия принудительно депортирует украинских детей в Россию.

Темы: Путиноккупациявойна
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