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США высоко оценили навыки украинских пилотов, освоить F-16 могут быстро – Воздушные силы

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 апреля 2023, 12:12
США высоко оценили навыки украинских пилотов, освоить F-16 могут быстро – Воздушные силы
иллюстративное фото Воздушных сил

Соединенные Штаты Америки дали высокую оценку навыкам украинских пилотов, которые проходили тестирование на возможность переобучения для работы на многоцелевых истребителях.

Источник: командующий авиацией ВВС Украины бригадный генерал Сергей Голубцов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Мы верили в то, что наши пилоты покажут свой уровень, и это действительно произошло. Два пилота успешно прошли тестирование в Соединенных Штатах. Оценка дана достаточно высокая и в конце отчета (указано), что для украинских пилотов программа переобучения на самолет F-16 может быть значительно сокращена по сравнению со стандартными программами подготовки пилотов".

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Что предшествовало: Как сообщал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, двое украинских пилотов посещали США для анализа навыков и потребностей потенциальной учебной базы по подготовке управлением современными самолетами.

Почему это важно: Воздушные силы неоднократно подчеркивали, что для получения преимущества над российским агрессором в нынешней войне Украине нужны современные многоцелевые истребители поколения 4+, такие как F-16. Американская сторона отмечала, что сейчас передача таких самолетов не в приоритете.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук призвал коллег из Североатлантического альянса создать самолетную коалицию и приложить максимум усилий по предоставлению Украине современных многоцелевых истребителей 4-го поколения, способных защитить наше государство от воздушного террора России.

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Темы: истребителиВоздушные силы ВСУ
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