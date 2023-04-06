Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Данилов: Россия не сняла с повестки дня ликвидацию Зеленского

Станислав ПогориловЧетверг, 6 апреля 2023, 16:42
Данилов: Россия не сняла с повестки дня ликвидацию Зеленского
Алексей Данилов, фото: Getty Images

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия не отказалась от своей "задачи" ликвидировать президента Владимира Зеленского, как физически, так и политически.

Источник: интервью Данилова "Укринформу"

Прямая речь Данилова: "Задачу относительно ликвидации Владимира Зеленского Российская Федерация не сняла с повестки дня".

Реклама:

Детали: По его словам, ранее у россиян не получилось физически ликвидировать Зеленского, поэтому сейчас они пытаются политически уничтожить главу государства.

"Россия стремится к политической ликвидации нашего президента, потому что он всему миру показал и доказал, что является лидером нации, лидером страны. Россиян это точно не устраивает", - пояснил Данилов.

Секретарь СНБО также сказал, что в конце февраля - начале марта 2022 года "был горячий период" относительно попыток физически устранить Зеленского. "Сейчас мы этого не наблюдаем, но угроза для президента существует всегда. Поэтому соответствующие институты все это отрабатывают соответствующим образом", - сказал Данилов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ДаниловЗеленскийвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Данилов
ЗРК С-400 в Крыму уничтожили новой украинской ракетой – Данилов
Данилов уверяет, что изменения правил мобилизации не будет
Данилов: Контрнаступление идет тяжело, но каждый день есть продвижение
Последние новости
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
Все новости...
Реклама: