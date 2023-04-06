Данилов: Россия не сняла с повестки дня ликвидацию Зеленского

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия не отказалась от своей "задачи" ликвидировать президента Владимира Зеленского, как физически, так и политически.

Источник: интервью Данилова "Укринформу"

Прямая речь Данилова: "Задачу относительно ликвидации Владимира Зеленского Российская Федерация не сняла с повестки дня".

Детали: По его словам, ранее у россиян не получилось физически ликвидировать Зеленского, поэтому сейчас они пытаются политически уничтожить главу государства.

"Россия стремится к политической ликвидации нашего президента, потому что он всему миру показал и доказал, что является лидером нации, лидером страны. Россиян это точно не устраивает", - пояснил Данилов.

Секретарь СНБО также сказал, что в конце февраля - начале марта 2022 года "был горячий период" относительно попыток физически устранить Зеленского. "Сейчас мы этого не наблюдаем, но угроза для президента существует всегда. Поэтому соответствующие институты все это отрабатывают соответствующим образом", - сказал Данилов.