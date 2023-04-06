"Русский добровольческий корпус" снова наделал шума в Брянской области

"Русский добровольческий корпус", бойцы которого утверждают, что воюют на стороне Украины, заявил, что снова "выполнил боевые задачи" в Брянской области.

Источник: телеграм-канал РДК, "Медуза", РБК со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: 6 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что сотрудники пограничного управления ФСБ пресекли попытку проникновения на территорию России "украинской ДРГ в количестве 20 человек". По его словам, это произошло в районе села Случовск, которое расположено примерно в 1,5 км от границы с Черниговской областью Украины.

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Глава области утверждал, что вооруженные силы России совместно с пограничными войсками нанесли "противнику огневое поражение".

Минобороны РФ подтвердило слова Богомаза.

Немного позднее в Telegram появилось заявление "Русского добровольческого корпуса" о том, что сказанное Богомазом – вранье. РДК сообщает, что "снова посетил" Брянскую область, где бойцам удалось выполнить "боевые задачи", пообщаться с местными жителями, вручить им свои листовки и "попросить укрыться на время боевых действий".

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В качестве доказательства корпус опубликовал видео, на котором его бойцы действительно общаются с жителями села Случовск и ведут там боевые действия.

"Русский добровольческий корпус" проводит новую спецоперацию в Брянской области pic.twitter.com/ygKoXKGOBe — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 6, 2023

Напомним: В начале марта некая диверсионно-разведывательная группа устроила в Брянской области целый переполох. Российские пропагандисты обвинили в этом Украину, однако ситуацию разъяснил "Русский добровольческий корпус". Он заявил, что операция – его рук дело, и она была согласована с украинскими властями.

По словам РДК, цель операции – показать, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом Путина