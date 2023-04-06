Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Русский добровольческий корпус" снова наделал шума в Брянской области

Евгений КизиловЧетверг, 6 апреля 2023, 19:37
Русский добровольческий корпус снова наделал шума в Брянской области
иллюстративное фото, скриншот

"Русский добровольческий корпус", бойцы которого утверждают, что воюют на стороне Украины, заявил, что снова "выполнил боевые задачи" в Брянской области.

Источник: телеграм-канал РДК, "Медуза", РБК со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: 6 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что сотрудники пограничного управления ФСБ пресекли попытку проникновения на территорию России "украинской ДРГ в количестве 20 человек". По его словам, это произошло в районе села Случовск, которое расположено примерно в 1,5 км от границы с Черниговской областью Украины.

Реклама:

Глава области утверждал, что вооруженные силы России совместно с пограничными войсками нанесли "противнику огневое поражение".

Минобороны РФ подтвердило слова Богомаза.

Немного позднее в Telegram появилось заявление "Русского добровольческого корпуса" о том, что сказанное Богомазом – вранье. РДК сообщает, что "снова посетил" Брянскую область, где бойцам удалось выполнить "боевые задачи", пообщаться с местными жителями, вручить им свои листовки и "попросить укрыться на время боевых действий".

ВИДЕО ДНЯ

В качестве доказательства корпус опубликовал видео, на котором его бойцы действительно общаются с жителями села Случовск и ведут там боевые действия.

Напомним: В начале марта некая диверсионно-разведывательная группа устроила в Брянской области целый переполох. Российские пропагандисты обвинили в этом Украину, однако ситуацию разъяснил "Русский добровольческий корпус". Он заявил, что операция – его рук дело, и она была согласована с украинскими властями.

По словам РДК, цель операции – показать, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом Путина

Темы: Росcиявойнаграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Украина заказала у Польши больше бронетранспортеров "Rosomak", чем объявлялось ранее
Защитники отбили более 20 атак врага, 10 из них под Бахмутом – Генштаб
Защитники существенно потеснили врага на Кинбурнской косе – Гуменюк
FT: США, Германия и Венгрия против "дорожной карты" вступления Украины в НАТО
Последние новости
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
Все новости...
Реклама: