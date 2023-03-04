"Русский добровольческий корпус" согласовал с Украиной операцию в Брянской области - лидер
Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин заявил, что власти Украины знали об операции РДК в Брянской области.
Источник: Никитин в интервью Financial Times
Детали: Сообщается, якобы операция РДК "была согласована с украинскими властями, иначе она просто не могла бы пройти".
Прямая речь Никитина: "Как вы себе представляете, чтобы я прошел там ночью в темноте? Есть заминированные мосты, есть камеры, беспилотники с тепловизорами, есть скрытые наблюдательные пункты. Если бы я ни с кем (в Вооруженных силах Украины — FT) это не согласовал...
Я думаю, мы были бы просто уничтожены".
Больше деталей: Он также рассказал, что в операции участвовали около 45 человек, многие из них – члены партизанской подпольной сети на территории России.
Он также сообщил, что в одном из сел действительно произошла перестрелка, но, по его словам, ему ничего не известно о жертвах среди мирного населения.
Прямая речь Никитина: "Они (власти РФ – ред.) почувствовали, насколько они беззащитны. Мы бегали и работали в приграничной зоне, которая должна быть под строжайшей охраной...
Главное было напомнить россиянам... Вы можете и должны браться за оружие. Мы поддержим всех, кто хочет отстранить этих кремлевских узурпаторов от власти".
Предыстория:
- Утром 2 марта губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ заявил, что в регион якобы проникла украинская ДРГ, якобы схватила в заложники мирных жителей и якобы обстреляла автомобиль.
- Эту информацию быстро подхватили пропагандистские СМИ, но они публиковали очень противоречивые данные. На этом фоне появились слухи, что Путин проведет экстренное заседание своего Совета Безопасности, однако его пресс-служба это опровергла.
- В то же время украинские пограничники сообщили, что ситуация на границе с Россией является контролируемой, а информация о какой-то "украинской ДРГ" на территории РФ является информационной провокацией агрессора.
- Позже так называемый "Русский добровольческий корпус" заявил, что не "украинская ДРГ", а его воины зашли на территорию РФ 2 марта, чтобы показать, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом Путина.