"Русский добровольческий корпус" согласовал с Украиной операцию в Брянской области - лидер

Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин заявил, что власти Украины знали об операции РДК в Брянской области.

Источник: Никитин в интервью Financial Times

Детали: Сообщается, якобы операция РДК "была согласована с украинскими властями, иначе она просто не могла бы пройти".

Прямая речь Никитина: "Как вы себе представляете, чтобы я прошел там ночью в темноте? Есть заминированные мосты, есть камеры, беспилотники с тепловизорами, есть скрытые наблюдательные пункты. Если бы я ни с кем (в Вооруженных силах Украины — FT) это не согласовал...

Я думаю, мы были бы просто уничтожены".

Больше деталей: Он также рассказал, что в операции участвовали около 45 человек, многие из них – члены партизанской подпольной сети на территории России.

Он также сообщил, что в одном из сел действительно произошла перестрелка, но, по его словам, ему ничего не известно о жертвах среди мирного населения.

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Прямая речь Никитина: "Они (власти РФ – ред.) почувствовали, насколько они беззащитны. Мы бегали и работали в приграничной зоне, которая должна быть под строжайшей охраной...

Главное было напомнить россиянам... Вы можете и должны браться за оружие. Мы поддержим всех, кто хочет отстранить этих кремлевских узурпаторов от власти".

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