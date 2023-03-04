Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Русский добровольческий корпус" согласовал с Украиной операцию в Брянской области - лидер

Роман ПетренкоСуббота, 4 марта 2023, 11:29
заявление Никитина после операции, скриншот

Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин заявил, что власти Украины знали об операции РДК в Брянской области.

Источник: Никитин в интервью Financial Times

Детали: Сообщается, якобы операция РДК "была согласована с украинскими властями, иначе она просто не могла бы пройти".

Прямая речь Никитина: "Как вы себе представляете, чтобы я прошел там ночью в темноте? Есть заминированные мосты, есть камеры, беспилотники с тепловизорами, есть скрытые наблюдательные пункты. Если бы я ни с кем (в Вооруженных силах Украины — FT) это не согласовал...

Я думаю, мы были бы просто уничтожены".

Больше деталей: Он также рассказал, что в операции участвовали около 45 человек, многие из них – члены партизанской подпольной сети на территории России.

Он также сообщил, что в одном из сел действительно произошла перестрелка, но, по его словам, ему ничего не известно о жертвах среди мирного населения.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Никитина: "Они (власти РФ – ред.) почувствовали, насколько они беззащитны. Мы бегали и работали в приграничной зоне, которая должна быть под строжайшей охраной...

Главное было напомнить россиянам... Вы можете и должны браться за оружие. Мы поддержим всех, кто хочет отстранить этих кремлевских узурпаторов от власти".

Предыстория:

  • Утром 2 марта губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ заявил, что в регион якобы проникла украинская ДРГ, якобы схватила в заложники мирных жителей и якобы обстреляла автомобиль.
  • Эту информацию быстро подхватили пропагандистские СМИ, но они публиковали очень противоречивые данные. На этом фоне появились слухи, что Путин проведет экстренное заседание своего Совета Безопасности, однако его пресс-служба это опровергла.
  • В то же время украинские пограничники сообщили, что ситуация на границе с Россией является контролируемой, а информация о какой-то "украинской ДРГ" на территории РФ является информационной провокацией агрессора.
  • Позже так называемый "Русский добровольческий корпус" заявил, что не "украинская ДРГ", а его воины зашли на территорию РФ 2 марта, чтобы показать, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом Путина.

Темы: партизаныРосcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Беларуси Тихановской дали 15 лет колонии

Падение Бахмута не будет означать, что Россия изменила ход войны - глава Пентагона

Кабмин назначил директором НАБУ Кривоноса

фото РосСМИ сообщили о покушении на российского олигарха Малофеева, финансировавшего оккупантов

фотоСБУ схватила боевика группировки "Спарта", который вел огонь по Донецкому аэропорту

В Курской области ночью часовой-срочник расстрелял сослуживцев по службе

Все новости...
партизаны
Взрывы в Мачулищах: пограничники Беларуси усилили проверку на выезде из страны
Диверсию в Мачулищах устроили белорусские партизаны, использовали дроны – СМИ
Партизаны помогли ВСУ уничтожить склад с боеприпасами РФ на юге
Последние новости
14:55
На пляже в Англии нашли 14-летнюю украинку без сознания: она умерла в больнице
14:45
Украинцев предупреждают о возможных перерывах в пропуске на границах с тремя странами ЕС
14:31
"Армия восстановления" уже насчитывает 8,5 тысячи безработных
14:31
В Беларуси Тихановской дали 15 лет колонии
14:24
видеоКоррупционеры должны бояться Бога, народа и НАБУ: новый глава бюро поблагодарил за назначение
14:08
Гранты на бизнес: обновленные списки программ поддержки на март 2023 года
14:01
"У меня было все, а теперь – ничего": история женщины, которая чудом выжила во время удара РФ по Запорожью
14:01
Резников рассказал, сколько Минобороны "сэкономило" из-за изменения в выплатах военным
13:55
На заседании Ставки Зеленский задал Залужному и Сырскому вопрос по Бахмуту
13:48
Болгария через посредников отправила Украине оружия на $1 млрд - СМИ
Все новости...