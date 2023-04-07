МИД президенту Бразилии о передаче Крыма России: не торгуем территориями

Министерство иностранных дел в ответ на предложение президента Бразилии передать России Крымский полуостров, заявило, что Украина не торгует своими территориями.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Facebook

Прямая речь Николенко: "Украина ценит усилия президента Бразилии по поиску решения для прекращения российской агрессии. В то же время должны четко отметить: Украина не торгует своими территориями".

Детали: По его словам, нет ни одной юридической, политической или моральной причины, почему Украина должна уступать хотя бы сантиметр украинской земли.

При этом в МИД напомнили украинскую позицию: любые посреднические усилия для восстановления мира в Украине должны базироваться на уважении суверенитета и полного восстановления территориальной целостности Украины в соответствии с принципами устава ООН.

Что предшествовало: Перед этим президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил, чтобы Украина уступила Крымский полуостров России, чтобы положить конец войне.