Президент Бразилии предлагает отдать Крым России, чтобы прекратить войну – СМИ

Да Силва решил, что может торговать украинским Крымом. Фото gettyimages.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предлагает, чтобы Украина уступила Крымский полуостров России, чтобы положить конец войне.

Источник: издание Le Figaro со ссылкой на заявление да Силва на встрече с журналистами в Бразилии 6 апреля

Прямая речь бразильского президента: (Президент России Владимир Путин) "не может захватить территорию Украины. Возможно, мы обсудим Крым. Но о том, что он еще вторгся, он должен подумать… Зеленский тоже не может хотеть всего… Миру нужно спокойствие... Мы должны найти решение".

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