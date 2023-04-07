Президент Бразилии предлагает отдать Крым России, чтобы прекратить войну – СМИ

Да Силва решил, что может торговать украинским Крымом. Фото gettyimages.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предлагает, чтобы Украина уступила Крымский полуостров России, чтобы положить конец войне.

Источник: издание Le Figaro со ссылкой на заявление да Силва на встрече с журналистами в Бразилии 6 апреля

Прямая речь бразильского президента: (Президент России Владимир Путин) "не может захватить территорию Украины. Возможно, мы обсудим Крым. Но о том, что он еще вторгся, он должен подумать… Зеленский тоже не может хотеть всего… Миру нужно спокойствие... Мы должны найти решение".

Предыстория:

2 марта президент Владимир Зеленский провел разговор с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва, в частности о реализации "формулы мира". Сообщалось, что Зеленский поблагодарил Бразилию за поддержку украинской резолюции о мире и территориальной целостности для Украины. А также, что стороны обсудили дипломатические усилия, которые способны остановить российскую агрессию и вернуть спокойствие в Украину и мир.

В апреле один из советников президента Владимира Зеленского Андрей Сибига в интервью Financial Times заявил, что Украина готова обсудить будущее Крыма с Россией, если ВСУ достигнут границы оккупированного Россией полуострова.

Но советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не пойдет на любые территориальные уступки России, в том числе не будет договариваться с россиянами относительно будущего оккупированного Крыма.