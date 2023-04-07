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ГУР: Слитый в сеть "план контрнаступления" – фейк и спецоперация России

Татьяна ЛозовенкоПятница, 7 апреля 2023, 14:44
ГУР: Слитый в сеть план контрнаступления – фейк и спецоперация России
ФОТО: ФСБ

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что слитые в сеть так называемые "засекреченные военные документы" о планах ВСУ – подделка и спецоперация российских спецслужб.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Последние десятилетия самые успешные операции российских спецслужб проходили в фотошопе. Из предварительного анализа этих материалов мы видим лживые цифры по потерям с обеих сторон. Часть информация явно собрана из открытых источников. 

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Если говорить о потребностях украинской армии: тема много обсуждалась на всех уровнях.

Ни для кого не секрет, что Украина ставит вопрос об авиации, танках, боеприпасах и других вещах, которые нужны для более быстрого освобождения оккупированных территорий, для сохранения жизней. Все остальное - будем ждать официальных комментариев (Пентагона - ред.). Но украинскому обществу нет оснований переживать".

Детали: Юсов добавил, что контрнаступление будет, и главные планы враг увидит и почувствует на поле боя. Он предположил, что россияне могли подделать документы, чтобы сорвать или замедлить западную помощь Украине.

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Также Юсов прокомментировал заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что с планом контрнаступления ознаймолены не более 5-ти человек в мире: "Господин Данилов знает, о чем говорит. Это сверхсекретная информация. Окончательное решение принимает украинское военно-политическое руководство".

Предыстория: 

  • В Twitter и Telegram появились "засекреченные военные документы, которые детализируют планы США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением".
  • Издание New York Times написало, что сейчас Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, которые появились в соцсетях.
  • Военные аналитики заявили NYT, что некоторые разделы документов, вероятно, были изменены - в них завышены американские оценки погибших украинских военных и занижены оценки погибших российских военных. По мнению аналитиков, эти изменения могут указывать на попытки дезинформации со стороны Москвы.

Темы: разведкаФСБпропагандаРосcия
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