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Украина к Рамадану предлагала РФ обмен мусульман, получила отказ

Евгений КизиловПятница, 7 апреля 2023, 19:06
Украина к Рамадану предлагала РФ обмен мусульман, получила отказ
иллюстративное фото от СБУ и Getty Images

По случаю начала священного месяца для всех мусульман Рамадана Украина предложила России обменять всех военнопленных, исповедующих ислам. РФ от такого предложения отказалась.

Источник: советник по коммуникациям руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривная в интервью "Голосу Америки"

Прямая речь: "Мы вышли с предложением обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон в знак уважения к их культуре и традициям. К сожалению, российская сторона восприняла эту идею без особого энтузиазма".

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Детали: По ее словам, эта инициатива - одно из многих креативных решений, к которым прибегает украинская переговорная сторона, чтобы обменять пленных.

Как сообщают в Офисе президента, всего с 11 марта 2022 года Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел 39 обменов. Всего освободили 1993 человека, из них 184 женщины и 107 гражданских заложников.

Напомним: Очередной обмен состоялся 3 апреля - домой из российского вернулись еще 12 украинцев.

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Темы: обменпленныеРосcияУкраина
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