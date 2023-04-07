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Деоккупация Крыма безальтернативна для всего мира – Зеленский

"Украинская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 21:28
Деоккупация Крыма безальтернативна для всего мира – Зеленский
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Деоккупация Крыма от российских захватчиков является безальтернативной, убежден президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Владимир Зеленский во время первого проведения на официальном уровне Ифтара с участием военнослужащих-мусульман, представителей дипкорпуса и Меджлиса крымскотатарского народа, "Укринформ"

Прямая речь: "На земле Крыма под российским триколором сейчас царит зло, унижение, репрессии, убийства, война. Но там, где начался путь зла, именно там нас ждет, я уверен, и победа, победа над этим злом. 

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Деоккупация Крыма является безальтернативной не только для Украины, а для всего мира. И я уверен в этом.

Так же, как мы уважаем территориальную целостность всех государств от Европы до Латинской Америки, мы справедливо ожидаем уважения к территориальной целостности нашего государства всей Украины от Полесья до побережья Черного и Азовского морей, от северных городов до Севастополя и Керчи. 

Весь наш восток, юг, каждая наша община, каждый наш человек одинаково заслуживают жить и жить свободно".

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Детали: Зеленский заявил, что когда Украина вернется в Крым, тогда миру вернется покой, потому что, по его словам, агрессор проиграет.

"Все остальное может только разжечь жажду России воевать. Пусть же агрессор чувствует на себе, что никому не позволено ломать жизни народов и обворовывать народы, никому не позволено распространять по миру зло, руины", – сказал президент.

Этому предшествовало:

Темы: ЗеленскийКрымдеоккупация
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