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Деоккупация Крыма безальтернативна для всего мира – Зеленский

"Украинская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 21:28
Деоккупация Крыма безальтернативна для всего мира – Зеленский
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Деоккупация Крыма от российских захватчиков является безальтернативной, убежден президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Владимир Зеленский во время первого проведения на официальном уровне Ифтара с участием военнослужащих-мусульман, представителей дипкорпуса и Меджлиса крымскотатарского народа, "Укринформ"

Прямая речь: "На земле Крыма под российским триколором сейчас царит зло, унижение, репрессии, убийства, война. Но там, где начался путь зла, именно там нас ждет, я уверен, и победа, победа над этим злом. 

Деоккупация Крыма является безальтернативной не только для Украины, а для всего мира. И я уверен в этом.

Так же, как мы уважаем территориальную целостность всех государств от Европы до Латинской Америки, мы справедливо ожидаем уважения к территориальной целостности нашего государства всей Украины от Полесья до побережья Черного и Азовского морей, от северных городов до Севастополя и Керчи. 

Весь наш восток, юг, каждая наша община, каждый наш человек одинаково заслуживают жить и жить свободно".

Детали: Зеленский заявил, что когда Украина вернется в Крым, тогда миру вернется покой, потому что, по его словам, агрессор проиграет.

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"Все остальное может только разжечь жажду России воевать. Пусть же агрессор чувствует на себе, что никому не позволено ломать жизни народов и обворовывать народы, никому не позволено распространять по миру зло, руины", – сказал президент.

Этому предшествовало:

Темы: ЗеленскийКрымдеоккупация
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