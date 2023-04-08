Онуфрий уверяет, что от паспорта РФ уже избавился, но не говорит когда
Митрополит УПЦ МП Онуфрий заявил, что не считает себя гражданином России, однако признал, что ранее имел российский паспорт, от которого якобы избавился.
Источник: заявление Онуфрия на сайте УПЦ МП
Дословно: "В ответ на заявление корреспондента издания "Украинская правда" Михаила Ткача (от 7.04.2023 г.) о том, что я имею российское гражданство, хотел бы сразу заявить, что я не считаю себя гражданином России".
Детали: Онуфрий пространно рассказал, как в 1969 году окончил три курса Черновицкого государственного университета, однако решил бросить университет и поступить в духовную семинарию.
"В Советском Союзе в то время существовали три духовные семинарии: Московская, Ленинградская и Одесская. Как украинец, я хотел поступить в Одесскую духовную семинарию, но мне отказали, потому что я бросил университет и это якобы будет пятном на украинском атеистическом обществе, которое даже в университете не воспитало во мне дух атеиста. Тогда я тайно поехал в Россию, в г. Загорск, где находилась знаменитая Троице-Сергиева лавра и при ней Московские духовная академия и семинария. Там меня не отвергли, как это сделали в Украине, а приняли во второй класс Московской духовной семинарии", - заявил митрополит.
Он продолжил, что во время учебы в третьем классе духовной семинарии вступил в братство Свято-Троицкой Сергиевой лавры и в 1971 году принял монашеский постриг. В стенах Свято-Троицкой Сергиевой лавры он провел девятнадцать лет и "мечтал прожить в святой обители всю свою жизнь", однако в 1988 году его перевели в Украину в Свято-Успенскую Почаевскую лавру, а в 1990 году - на Буковину.
Дословно: "В это время распался Советский Союз и я, будучи до этого де-факто гражданином России (потому, что я имел постоянную прописку в России, а это по-современному означало – гражданство), взял украинский паспорт. Российское гражданство при этом автоматически продолжилось, но я им не интересовался и не пользовался, оно тогда не имело никакого значения, и за это никто не преследовал. Между Украиной и Россией были хорошие братские отношения.
Когда эти отношения стали ухудшаться, особенно последние десять лет, я оставил российское гражданство. У меня нет российского паспорта. Особенно это было подтверждено, когда я выступил против войны России с Украиной и осудил российскую агрессию. Я считаю себя гражданином только Украины".
Больше деталей: Основной причиной того, что долгое время он "не обращал внимания на российское гражданство" Онуфрий называет то, что хотел завершить свою жизнь в Троице-Сергиевой лавре в России, а "гражданство открывало возможность осуществить эту мечту".
"К сожалению, плохие отношения между Россией и Украиной, распад СНГ, а особенно война России против Украины уничтожили мою надежду, и сейчас я не считаю себя другим гражданином, кроме родной моей земли – Украины. Не знаю, как политики меня считают, но я считаю себя именно таким. Российского паспорта у меня нет", - подчеркнул митрополит УПЦ МП.
Он также заявил, что осуждает войну России против Украины и считает ее "позором для ангелов и людей", но глубоко благодарен тем россиянам, которые его приняли, когда Украина от него отвернулась.
Что предшествовало: Согласно расследованию "Украинской правды", митрополит УПЦ МП Онуфрий и еще более 20 священнослужителей УПЦ МП имеют российское гражданство.
Так, согласно выписке из системы "Роспаспорт", 20 марта 2002 года Онуфрий получил в Москве российский паспорт. Через год, 23 июня 2003 года, он получил еще и загранпаспорт гражданина РФ, причем уже не первый. В 1998 году священнику в Москве уже выдавали загранпаспорт.
В УПЦ МП отрицали наличие российского гражданства у митрополита Онуфрия и других церковников.
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