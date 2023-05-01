Против ВСУ на Бахмутском направлении воюет более 25 тысяч россиян – Череватый

На Бахмутском направлении против украинских сил воюет 25,6 тысячи российских оккупантов, также враг привлек к боям десятки танков и 450 бронемашин.

Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии РБК-Украина

Прямая речь Череватого: "На Бахмутском направлении против нас воюет 25,6 тысячи личного состава, 65 танков, 450 боевых бронированных машин, 154 пушки, 56 реактивных систем залпового огня. Это больше, чем армия Чехии или Венгрии".

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Детали: При этом он добавил, что потери россиян в районе Бахмута составляют примерно 100 погибших ежедневно.

Предыстория:

Ранее командующий Восточной группировки войск Александр Сырский сообщил, что в Бахмуте силы обороны контратаками заставили врага покинуть некоторые занимаемые позиции.