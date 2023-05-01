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Против ВСУ на Бахмутском направлении воюет более 25 тысяч россиян – Череватый

Ирина БалачукПонедельник, 1 мая 2023, 13:00
Против ВСУ на Бахмутском направлении воюет более 25 тысяч россиян – Череватый
Российские оккупанты. Фото "РИА Новости"

На Бахмутском направлении против украинских сил воюет 25,6 тысячи российских оккупантов, также враг привлек к боям десятки танков и 450 бронемашин.

Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии РБК-Украина

Прямая речь Череватого: "На Бахмутском направлении против нас воюет 25,6 тысячи личного состава, 65 танков, 450 боевых бронированных машин, 154 пушки, 56 реактивных систем залпового огня. Это больше, чем армия Чехии или Венгрии".

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Детали: При этом он добавил, что потери россиян в районе Бахмута составляют примерно 100 погибших ежедневно.

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Темы: Бахмутвойна
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