Верещук дала противоположные советам Лубинца рекомендации относительно паспортов РФ

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала жителей временно оккупированных территорий не брать российских паспортов и никак не сотрудничать с врагом.

Источник: Верещук в Telegram

Детали: Министр напомнила, что на прошлой неделе россияне приняли свой очередной указ, направленный на дальнейшее ограничение прав украинцев на временно оккупированных территориях.

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По словам Верещук, оккупанты хотят, чтобы украинцы или стали россиянами, или выехали с временно оккупированных территорий. Но она убеждена, что, во-первых, превратить украинцев в россиян невозможно даже с помощью принудительной паспортизации, а во-вторых, оккупанты долго в Украине не задержатся.

Прямая речь Верещук: "Мои рекомендации украинцам на ВОТ остаются теми же:

российские паспорта не брать;

с оккупантами не сотрудничать;

по возможности уехать;

ждать ВСУ".

Детали: Министр также добавила, что 1 мая Минреинтеграции в очередной раз обратилось к российской стороне и Международному Комитету Красного Креста с требованием открыть гуманитарные коридоры, чтобы украинцы с ВОТ могли выехать на подконтрольную правительству территорию.

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