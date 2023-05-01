Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Верещук дала противоположные советам Лубинца рекомендации относительно паспортов РФ

Ирина БалачукПонедельник, 1 мая 2023, 14:38
Верещук дала противоположные советам Лубинца рекомендации относительно паспортов РФ
Паспорт РФ. Фото ТАСС

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала жителей временно оккупированных территорий не брать российских паспортов и никак не сотрудничать с врагом.

Источник: Верещук в Telegram

Детали: Министр напомнила, что на прошлой неделе россияне приняли свой очередной указ, направленный на дальнейшее ограничение прав украинцев на временно оккупированных территориях.

Реклама:

По словам Верещук, оккупанты хотят, чтобы украинцы или стали россиянами, или выехали с временно оккупированных территорий. Но она убеждена, что, во-первых, превратить украинцев в россиян невозможно даже с помощью принудительной паспортизации, а во-вторых, оккупанты долго в Украине не задержатся.

Прямая речь Верещук: "Мои рекомендации украинцам на ВОТ остаются теми же:

  • российские паспорта не брать;
  • с оккупантами не сотрудничать;
  • по возможности уехать;
  • ждать ВСУ". 

Детали: Министр также добавила, что 1 мая Минреинтеграции в очередной раз обратилось к российской стороне и Международному Комитету Красного Креста с требованием открыть гуманитарные коридоры, чтобы украинцы с ВОТ могли выехать на подконтрольную правительству территорию.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • Российский диктатор Владимир Путин 27 апреля подписал указ, позволяющий депортировать жителей временно оккупированных территорий Украины, которые не приняли гражданство Российской Федерации.
  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец посоветовал украинцам на оккупированных территориях брать российские паспорта, чтобы выжить, или любым способом покинуть оккупированную территорию.

Темы: Росcияоккупацияпаспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Все новости...
Росcия
Минобороны РФ пытается ограничить информацию о войне в Украине – ISW
Мэр Москвы заявил о массированной атаке дронов на Центральный федеральный округ
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Последние новости
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
Все новости...
Реклама: