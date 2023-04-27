Путин разрешил депортировать с оккупированных территорий украинцев без паспортов РФ

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, позволяющий депортировать жителей временно оккупированных территорий Украины, которые не приняли гражданство Российской Федерации.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на указ, обнародованный на портале правовой информации РФ

Детали: Указ Путина предусматривает, что граждане Украины или владельцы "паспортов" марионеточных "ДНР", "ЛНР" должны либо стать гражданами России, либо заявить, что не желают этого делать. Те, кто выберут второй вариант, с 1 июля 2024 года будут считаться иностранцами и, соответственно, могут быть депортированы.

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Отдельный пункт указа касается депортации тех, кто якобы создает угрозу национальной безопасности России.

Жителей ВОТ, которые выступают за "насильственное изменение основ конституционного строя" в России (а значит, и на захваченных ею территориях), финансируют "террористическую и экстремистскую деятельность" или участвуют в "несанкционированных" акциях, будут депортировать и запрещать им въезд в РФ.

Напомним: 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, которых подозревают в незаконной депортации детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию минимум с февраля 2022 года.

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27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы признала геноцидом депортацию и насильственное перемещение украинских детей на территорию Российской Федерации.