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Путин разрешил депортировать с оккупированных территорий украинцев без паспортов РФ

"Украинская правда"Четверг, 27 апреля 2023, 23:28
Путин разрешил депортировать с оккупированных территорий украинцев без паспортов РФ
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, позволяющий депортировать жителей временно оккупированных территорий Украины, которые не приняли гражданство Российской Федерации.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на указ, обнародованный на портале правовой информации РФ

Детали: Указ Путина предусматривает, что граждане Украины или владельцы "паспортов" марионеточных "ДНР", "ЛНР" должны либо стать гражданами России, либо заявить, что не желают этого делать. Те, кто выберут второй вариант, с 1 июля 2024 года будут считаться иностранцами и, соответственно, могут быть депортированы.

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Отдельный пункт указа касается депортации тех, кто якобы создает угрозу национальной безопасности России. 

Жителей ВОТ, которые выступают за "насильственное изменение основ конституционного строя" в России (а значит, и на захваченных ею территориях), финансируют "террористическую и экстремистскую деятельность" или участвуют в "несанкционированных" акциях, будут депортировать и запрещать им въезд в РФ.

Напомним: 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, которых подозревают в незаконной депортации детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию минимум с февраля 2022 года.

ВИДЕО ДНЯ

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы признала геноцидом депортацию и насильственное перемещение украинских детей на территорию Российской Федерации.

Темы: Путиноккупациядепортация гражданство
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