Подрыв пути в Брянской области РФ: сошли 9 вагонов, поезда не смогут курсировать до утра

Российский город Унеча, вблизи которого подорвали железнодорожные пути. Скриншот с google.maps

Два локомотива и 7 вагонов поезда, перевозившего топливо и стройматериалы, сошли с рельсов в результате подрыва железнодорожных путей в Брянской области РФ – составы на этом участке не смогут курсировать до утра 2 мая.

Источник: губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram

Прямая речь губернатора: "В результате происшествия с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов. Остальные вагоны удалось отогнать на безопасное расстояние. Пострадавших нет".

Детали: Он добавил, что пожар оперативно потушили, на месте продолжают работать аварийно-восстановительные бригады РЖД и оперативные службы.

По словам Богомаза, железнодорожное сообщение на направлении станции "Унеча" будут восстанавливать до утра 2 мая.

Предыстория:

Утром 1 мая в Брянской области РФ, граничащей с Украиной, в результате подрыва пути с рельсов сошел поезд, перевозивший топливо. Сообщалось, что состав с 60 вагонами был гружен нефтепродуктами и пиломатериалами.

Ранее сообщалось, что на территории России в Ленинградской области подорвали опору линии электропередач, на второй опоре обнаружили взрывное устройство. Оккупанты поспешили заявить, что уже ликвидировали угрозу.

