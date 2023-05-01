Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Подрыв пути в Брянской области РФ: сошли 9 вагонов, поезда не смогут курсировать до утра

Ирина БалачукПонедельник, 1 мая 2023, 15:12
Подрыв пути в Брянской области РФ: сошли 9 вагонов, поезда не смогут курсировать до утра
Российский город Унеча, вблизи которого подорвали железнодорожные пути. Скриншот с google.maps

Два локомотива и 7 вагонов поезда, перевозившего топливо и стройматериалы, сошли с рельсов в результате подрыва железнодорожных путей в Брянской области РФ – составы на этом участке не смогут курсировать до утра 2 мая.

Источник: губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram

Прямая речь губернатора: "В результате происшествия с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов. Остальные вагоны удалось отогнать на безопасное расстояние. Пострадавших нет".

Реклама:

Детали: Он добавил, что пожар оперативно потушили, на месте продолжают работать аварийно-восстановительные бригады РЖД и оперативные службы.

По словам Богомаза, железнодорожное сообщение на направлении станции "Унеча" будут восстанавливать до утра 2 мая.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Росcиявзрывжелезная дорогавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Все новости...
Росcия
War Speeches. Россия теряет самолеты в тылу и скрывает свои поражения на фронте
Эрдоган не смог вернуть Путина к "зерновой сделке"
Россия предлагает КНДР и КНР совместные военно-морские "учения" – разведка Южной Кореи
Последние новости
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
Все новости...
Реклама: