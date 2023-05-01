Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Подрыв пути в Брянской области РФ: сошли 9 вагонов, поезда не смогут курсировать до утра

Ирина БалачукПонедельник, 1 мая 2023, 15:12
Подрыв пути в Брянской области РФ: сошли 9 вагонов, поезда не смогут курсировать до утра
Российский город Унеча, вблизи которого подорвали железнодорожные пути. Скриншот с google.maps

Два локомотива и 7 вагонов поезда, перевозившего топливо и стройматериалы, сошли с рельсов в результате подрыва железнодорожных путей в Брянской области РФ – составы на этом участке не смогут курсировать до утра 2 мая.

Источник: губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram

Прямая речь губернатора: "В результате происшествия с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов. Остальные вагоны удалось отогнать на безопасное расстояние. Пострадавших нет".

Детали: Он добавил, что пожар оперативно потушили, на месте продолжают работать аварийно-восстановительные бригады РЖД и оперативные службы.

По словам Богомаза, железнодорожное сообщение на направлении станции "Унеча" будут восстанавливать до утра 2 мая.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиявзрывжелезная дорогавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоЗеленскому в Нидерландах показали ЗРК Patriot, артиллерию и бронемашины, которые поедут в Украину

Российские суда неожиданно появились в Северном море, в последующие месяцы их может быть больше

фотоХищения на закупках для армии: СБУ задержала вице-мэра Вознесенска

Зеленский и премьер Нидерландов поддержали размещение спецтрибунала за преступление агрессии РФ в Гааге

Минобороны предлагает ставить на воинский учет призывников только до 25 лет: среди причин мобилизация

фото, видеоУкраинские делегаты попытались сорвать выступление РФ на саммите ПАЧЭС, в кулуарах подрались из-за флага

Все новости...
Росcия
War Speeches. Первый контакт с Китаем, конфуз России в ООН, гарантии безопасности Украины на пути к НАТО
После РФ впервые в истории в Совбезе ООН председательствует Швейцария
Верещук дала противоположные советам Лубинца рекомендации относительно паспортов РФ
Последние новости
01:52
Россия не предоставляет никаких данных о вывезенных из Украины детях – Лубинец
01:29
В Швеции заочно арестовали скандального активиста, который жег Кораны - СМИ
00:56
фотоЗеленская прибыла на церемонию коронации Чарльза ІІІ
00:40
Болгария аннулировала уже 17 "золотых паспортов", четверо из них принадлежали россиянам
00:15
Враг бил по Сумщине: около 90 взрывов, ранен местный житель
23:54
Оккупанты пугают риском прорыва дамбы на Днепре и затоплением ЗАЭС
23:30
Покушение на генпрокурора Болгарии: оппозиция допустила инсценировку
23:06
Над Киевом сбили "Байрактар", над которым потеряли управление
22:43
фото, видеоЗеленскому в Нидерландах показали ЗРК Patriot, артиллерию и бронемашины, которые поедут в Украину
22:36
Российские суда неожиданно появились в Северном море, в последующие месяцы их может быть больше
Все новости...
Реклама: