Подрыв пути в Брянской области РФ: сошли 9 вагонов, поезда не смогут курсировать до утра

Российский город Унеча, вблизи которого подорвали железнодорожные пути. Скриншот с google.maps

Два локомотива и 7 вагонов поезда, перевозившего топливо и стройматериалы, сошли с рельсов в результате подрыва железнодорожных путей в Брянской области РФ – составы на этом участке не смогут курсировать до утра 2 мая.

Источник: губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram

Прямая речь губернатора: "В результате происшествия с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов. Остальные вагоны удалось отогнать на безопасное расстояние. Пострадавших нет".

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Детали: Он добавил, что пожар оперативно потушили, на месте продолжают работать аварийно-восстановительные бригады РЖД и оперативные службы.

По словам Богомаза, железнодорожное сообщение на направлении станции "Унеча" будут восстанавливать до утра 2 мая.

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