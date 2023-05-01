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Ночная атака на Павлоград: повреждено более 100 домов и 9 школ и садиков

Станислав ПогориловПонедельник, 1 мая 2023, 16:37
Ночная атака на Павлоград: повреждено более 100 домов и 9 школ и садиков
Фото: ГСЧС

В результате ночной ракетной атаки на Павлоград Днепропетровской области было повреждено больше 100 многоквартирных и частных домов, 9 учебных заведений и 5 магазинов.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Дословно: "В Павлограде повреждены 24 многоэтажки, 80 частных жилых домов, 9 учреждений школьного и дошкольного образования, 5 магазинов. В Вербковской территориальной громаде повреждено 40 частных жилых домов".

 

Детали: Сообщается, что в результате обстрела Павлоградского района было попадание в промышленное предприятие - на месте возник пожар, который ликвидировали.

 

Что предшествовало:

  • В Павлограде Днепропетровской области в воскресенье поздно вечером прогремели взрывы. После взрывов городские власти сообщили, что химическая опасность в Павлограде отсутствует.
  • Позднее стало известно, что количество пострадавших из-за ночной атаки на Павлоград Днепропетровской области достигло 34 человек, из них 5 детей.

Темы: Днепропетровская областьвойнажертвы
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