Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ночная атака на Павлоград: повреждено более 100 домов и 9 школ и садиков

Станислав ПогориловПонедельник, 1 мая 2023, 16:37
Ночная атака на Павлоград: повреждено более 100 домов и 9 школ и садиков
Фото: ГСЧС

В результате ночной ракетной атаки на Павлоград Днепропетровской области было повреждено больше 100 многоквартирных и частных домов, 9 учебных заведений и 5 магазинов.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Дословно: "В Павлограде повреждены 24 многоэтажки, 80 частных жилых домов, 9 учреждений школьного и дошкольного образования, 5 магазинов. В Вербковской территориальной громаде повреждено 40 частных жилых домов".

Реклама:
 

Детали: Сообщается, что в результате обстрела Павлоградского района было попадание в промышленное предприятие - на месте возник пожар, который ликвидировали.

 

Что предшествовало:

  • В Павлограде Днепропетровской области в воскресенье поздно вечером прогремели взрывы. После взрывов городские власти сообщили, что химическая опасность в Павлограде отсутствует.
  • Позднее стало известно, что количество пострадавших из-за ночной атаки на Павлоград Днепропетровской области достигло 34 человек, из них 5 детей.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Днепропетровская областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Все новости...
В Крыму звучали взрывы: оккупанты говорят, что сбили беспилотники
Генштаб: Бахмут и Марьинка – эпицентр боев, россияне наступали в сторону Предтечино и Первомайского 
Оккупанты ударили по Херсону: горят частные дома, есть раненый
Финляндия позволит США размещать свои военные базы в стране
Последние новости
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
Все новости...
Реклама: