Силы обороны отбили почти 40 вражеских атак – сводка

В течение 10 мая Силы обороны Украины отбили 39 атак противника на 4 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес один удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки, что в Донецкой области. Кроме того, нанес 45 авиационных ударов и совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам Херсонской области. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг и в дальнейшем применяет тактику террора.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – отражено 39 вражеских атак. Ожесточенные бои продолжаются за города Бахмут и Марьинка".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь и в дальнейшем находятся определенные подразделения Вооруженных сил РФ.

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На Северском и Слобожанском направлениях в течение течение враг обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Блешня, Леонивка, Красный Хутор Черниговской области; Бачевск, Ходино, Бояро-Лежачи, Волфино, Беловоды, Поповка, Павловка и Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Зеленое, Гатище, Зыбино и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Масютовка, Первомайское и Терны. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Николаевка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское и Спирное. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка и Веселое Луганской области и Ямполовка, Спирное и Берестовое – Донецкой.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в городе Бахмут. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Торское, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка и Белая Гора. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Нанес авиационные удары по районам Новокалиново и Авдеевки. Осуществил обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел. Нанес авиаудары вблизи Пречистовки и Новоселки. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Гуляйполе, Малая Токмачка, Степногорск, Кизомыс и Станислав. Обстрелял населенные пункты Времовка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Никольское, Малая Токмачка, Орехов, Каменское Запорожской области; Марганец и Никополь – Днепропетровской; Дудчаны, Берислав, Веселое, Антоновка, Днепровское, Береговое, Белозерка, Кизомыс, Широкая Балка, Станислав Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 4 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. За прошедшие сутки наши защитники уничтожили 5 вражеских БПЛА различных типов.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения живой силы, 1 склад горюче-смазочных материалов, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.