Защитники Украины поразили 8 пунктов управления, средство ПВО и еще две "важные цели" россиян

В 442 сутки российские захватчики совершили более 30 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, нанесли 46 авиаударов, а украинские защитники нанесли 13 авиаударов, поразили 8 пунктов управления и 13 районов сосредоточения живой силы РФ ракетами и артиллерией.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 четверга 11 мая 2023 года

Дословно: "В течение этих суток противник нанес 6 ракетных ударов, в частности, по городам Славянск, Константиновка и Запорожье.

Кроме того, зафиксировано 46 авиационных ударов и 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура".

Детали: Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Кроме того, в течение этих суток украинские защитники уничтожили 7 вражеских БПЛА различных типов.

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А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы, 1 склад боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 5 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 "важных цели противника", информирует Генштаб.

Дословно: "Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток враг совершил более 30 атак на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за города Бахмут и Марьинка".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях армия РФ продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

В течение суток враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области и Кренидовка, Зноб-Новгородское, Уралово Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасильевка, Украинское, Искрисковщина, Белополье, Яструбино, Кондратовка и Басовка Сумской области, а также Гурьев, Глубокое, Старица, Бугруватка, Огурцово, Гатище, Волчанск, Тихое, Синельниково, Зыбино, Бочковое, Бударки и Великий Бурлук в Харьковской области.

На Купянском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Отрадное, Двуречанское, Каменка, Тополя, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не имел. Нанес авиационный удар по населенному пункту Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское Луганской области, Белогоровка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Берестовое и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Продолжаются бои в городе Бахмут.

В течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ступочки. Нанес авиационный удар по районам населенных пунктов Бахмут, Курдюмовка и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецк, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Осуществили обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел. Нанес авиаудары вблизи Угледара и Пречистовки. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковиевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Малая Токмачка, Омельник и Кизомыс.

Между тем, враг совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого соприкосновения. В частности: Временка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Веселое, Львов, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.