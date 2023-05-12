Силы обороны отбили более 40 вражеских атак – Генштаб

В течение 11 мая Силы обороны Украины отбили 44 атаки противника на 4 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных ударов, в частности по городам Славянск, Константиновка и Запорожье. Кроме того, зафиксировано 59 вражеских авиационных ударов и 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – отбито 44 атаки врага. Ожесточенные бои продолжаются за города Бахмут и Марьинка".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. РФ продолжает использовать территорию и материально-техническую базу Республики Беларусь для проведения подготовки и боевого слаживания подразделений ВС РФ, сформированных благодаря мобилизации. Затем эти подразделения привлекаются к ведению боевых действий на территории Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях в течение минувших суток враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области и Кренидовка, Зноб-Новгородское и Уралово Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Леоновка Черниговской области, Нововасильевка, Украинское, Зноб-Новгородское, Муравьи, Красное, Искрисковщина, Белополье, Ястребиное, Кондратовка и Басовка Сумской области, а также Гурьев, Глубокое, Старица, Бугруватка, Огурцово, Гатище, Волчанск, Тихое, Синельниково, Зыбино, Бочковое, Бударки и Великий Бурлук на Харьковщине.

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На Купянском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Песчаного. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Отрадное, Двуречанское, Каменка, Тополя, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Нанесли авиаудары вблизи Грековки, Верхнекаменского, Спирного и Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Невское Луганской области и Белогоровка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спирное, Берестовое и Веселое в Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает наступление. Продолжаются бои в городе Бахмут. За прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Ступочек. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецк, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Северное и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки в районе Марьинки. Также вражеским обстрелам подверглись Острое, Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Угледара и Пречистовки. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковиевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Нанесли авиаудары по районам Малой Токмачки, Омельника и Кизомыса. Обстреляли населенные пункты Времовка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь – Днепропетровской; Золотая Балка, Веселое, Львовское, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, уничтожено 9 вражеских БпЛА различных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 пунктов управления, 19 районов сосредоточения живой силы, 1 склад боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 9 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника.