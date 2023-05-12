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Представление о присвоении звания Герой Украины будет рассматривать экспертная группа – указ

Елена РощинаПятница, 12 мая 2023, 13:47
Представление о присвоении звания Герой Украины будет рассматривать экспертная группа – указ
Владимир Зеленский на вручении званий Герой Украины, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский внес изменения в Устав звания Герой Украины, согласно которым предварительное рассмотрение представлений о присвоении высшего государственного звания будет осуществлять экспертная группа при Комиссии государственных наград и геральдики при президенте.

Источник: сообщение на сайте президента и указ Владимира Зеленского от 12 мая №274/2023

Прямая речь Зеленского: "Большое количество обращений и электронных петиций о присвоении тому или иному нашему защитнику звания Герой Украины говорит о том, что этот вопрос требует упорядочения. Поэтому было решено предусмотреть специальный совещательный орган – экспертную группу. 

В нее войдут военное руководство нашего государства, командующие родами войск и ОСГВ (Объединенных стратегических группировок войск – ред.), представители правоохранительных ведомств, которые будут рассматривать каждый героический поступок отдельно и вносить представление о присвоении государственных наград. 

Каждый и каждая из наших героев, кто самоотверженно защищал Украину от российский захватчиков, кто освобождал нашу землю от оккупанта и пожертвовал ради нашей свободы своим здоровьем или жизнью, должны быть достойно отмечены. Мы должны знать имена всех наших героев".

Детали: Зеленский своим указом внес изменения в ряд указов президента, в частности в Устав звания Герой Украины.

Внесена следующая норма: "Предварительное рассмотрение представлений и других материалов о присвоении звания Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка лицами, которые принимали непосредственное участие в осуществлении мероприятий по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства, осуществляется экспертной группой, созданной при Комиссии государственных наград и геральдики при президенте Украины". 

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Экспертная группа формируется из представителей Министерства обороны Украины, Аппарата главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командований видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных Сил Украины, командований оперативно-стратегических группировок войск (сил), Министерства внутренних дел Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной специальной службы связи и защиты информации Украины, Управления государственной охраны Украины, Офиса президента Украины.

В случаях, когда уставами и положениями о государственных наградах предусмотрено предварительное рассмотрение представлений о награждении государственными наградами экспертными группами при Комиссии государственных наград и геральдики при президенте, материалы вносятся на рассмотрение этой комиссии вместе с заключением соответствующей экспертной группы.

Темы: Зеленскийвойна
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