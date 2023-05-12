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В Бахмуте продолжаются непрерывные бои, ВСУ отбили 36 атак врага на 4 направлениях – сводка

Валентина РоманенкоПятница, 12 мая 2023, 19:03
В Бахмуте продолжаются непрерывные бои, ВСУ отбили 36 атак врага на 4 направлениях – сводка
иллюстративное фото ВСУ

С начала суток 12 апреля Силы обороны отбили 36 атак российских оккупационных войск на основных четырех направлениях фронта.

Источник: вечерняя сводка Генштаба

Детали: Сообщается, что в течение суток противник нанес 4 ракетных и 26 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Для нанесения ракетных ударов по Краматорску и Запорожью противник снова использовал ЗРК С-300.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг и в дальнейшем применяет тактику террора.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В целом, в течение суток враг провел 36 атак на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

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В частности, на Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Продолжаются непрерывные бои в городе Бахмут. Кроме того, в течение суток, враг вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григорьевка и Ступочки.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Осуществлял минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов приграничья.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия, осуществил обстрелы населенных пунктов, недалеко от линии боевого соприкосновения.

В то же время авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Темы: Генштабвойна
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