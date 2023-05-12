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Украина потеряла менее 15 тысяч погибшими в войне против РФ - данные ЕС

"Европейская правда"Пятница, 12 мая 2023, 19:48
Украина потеряла менее 15 тысяч погибшими в войне против РФ - данные ЕС
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: АРМІЯINFORM

Разведывательные данные, которые распространяются среди государств-членов Европейского Союза, оценивают потери украинских военных за время полномасштабной войны с Россией в 13 тысяч погибших.

Об этом говорится в публикации издания Euractiv, которое получило соответствующий документ в свое распоряжение, сообщает "Европейская правда".

Согласно оценкам Европейского Союза, которые приводятся в документе и основываются на сообщениях Украины странам-членам ЕС, сообщениях СМИ и утечках разведданных, потери Вооруженных Сил Украины оцениваются в 13 тысяч погибших во время боевых действий и еще 35 тысяч раненых.

Оценки США, которые указываются в том же документе, свидетельствуют, что Киев потерял 17,5 тысячи военнослужащих убитыми в боях, а также в целом от 124 до 131 тысячи потерь – это раненые, погибшие, пропавшие без вести и другие.

В то же время ЕС склонен считать, что американские данные являются завышенными, отмечает Euractiv.

Что касается российских потерь, то в документе приводятся украинские оценки, согласно которым РФ потеряла 185 тысяч погибшими и 555 тысяч ранеными. Упоминаются и данные США, согласно которым российские потери составляют от 189,5 до 223 тысяч, из них 43 тысячи погибшими.

Западные дипломаты и военные в разговоре с Euractiv предостерегли, что получить официальное подтверждение количества жертв с обеих сторон практически невозможно.

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Заметим, что издание не указывает, по состоянию на какую дату приводились оценки потерь Украины и России в полномасштабной войне.

Как сообщалось, согласно опубликованным якобы документам американской разведки, с начала полномасштабного вторжения России в Украину были убиты или ранены 354 тысячи российских и украинских военных.

Темы: война
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