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Защитники поразили 15 районов скопления врага и сбили 22 российских БпЛА – сводка

Суббота, 13 мая 2023, 06:35
Защитники поразили 15 районов скопления врага и сбили 22 российских БпЛА – сводка
украинские военные, фото Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны поразили 15 районов сосредоточения врага, 2 пункта правления россиян и другие важные объекты противника, а также сбили 22 вражеских дрона.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 81 обстрел из реактивных систем залпового огня. Для нанесения ракетных ударов по Краматорску, Дружковке и Запорожью противник в очередной раз использовал ЗРК С-300.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг и в дальнейшем применяет тактику террора.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В общем, за прошедшие сутки состоялось 47 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Медведевка Черниговской области; Соханы, Волфино, Славгород, Поповка Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Глубокое, Липцы, Старица, Огирцево, Гатище, Волчанск, Нестерно, Великий Бурлук на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение суток противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, вел наступательные действия в направлении Масютовки, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

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На Лиманском направлении за прошедшие сутки враг совершил обстрелы населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения, а именно: Макеевка, Белогоровка, Луганской области, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Продолжаются непрерывные бои в городе Бахмут. Кроме того, за прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григорьевка и Ступочки. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Федоровка Вторая, Орехово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Южное, Торецк, Дружба, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяное, совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Авдеевка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Острое, Георгиевка, Максимильяновка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Пречистовка и Великая Новоселка. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационный удар по районам населенных пунктов Новополь Донецкой области; Малиновка и Красное Запорожской области, а также Кизомыс Херсонской области. Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения. В частности: Временка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Новопавловка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Казацкое, Ивановка, Садовое, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 5 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.

За прошедшие сутки защитниками было сбито 22 вражеских БпЛА различных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях, склад боеприпасов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы врага.

Темы: Генштабвойнабеспилотники
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