Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине из-за ракетной угрозы объявлялась масштабная воздушная тревога

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 мая 2023, 00:20
В Украине из-за ракетной угрозы объявлялась масштабная воздушная тревога
карта воздушных тревог по состоянию на 22:16

На большей части территории Украины в субботу вечером объявлена воздушная тревога.

Источник: alerts.in.ua

Детали: Около 22:10 в разных областях начали объявлять воздушную тревогу.

Реклама:

В столице ее объявили в 22:11.

Председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил об угрозе нанесения ракетного удара стратегической авиацией врага.

Обновлено: После 00:00 14 мая начались отбои воздушной тревоги в Украине.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
воздушная тревога
По всей Украине была объявлена воздушная тревога
Россия запустила по Украине крылатые ракеты – Воздушные силы
В Одессе прогремели взрывы, враг атаковал область "Калибрами"
Последние новости
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
Все новости...
Реклама: