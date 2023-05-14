В Украине из-за ракетной угрозы объявлялась масштабная воздушная тревога
Воскресенье, 14 мая 2023, 00:20
На большей части территории Украины в субботу вечером объявлена воздушная тревога.
Источник: alerts.in.ua
Детали: Около 22:10 в разных областях начали объявлять воздушную тревогу.
Реклама:
В столице ее объявили в 22:11.
Председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил об угрозе нанесения ракетного удара стратегической авиацией врага.
Обновлено: После 00:00 14 мая начались отбои воздушной тревоги в Украине.
ВИДЕО ДНЯ