Оккупанты безуспешно пытались наступать на Купянском и Марьинском направлениях – Генштаб

В воскресенье российские войска вели безуспешные наступательные действия на Купянском направлении, также отражены многочисленные вражеские атаки возле Марьинки, в то же время за Бахмут продолжаются тяжелые бои.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток противник нанес 6 ракетных ударов, в частности по городу Харьков и поселку Золочев. Кроме того, нанес 27 авиационных ударов и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего в течение суток произошло около 30 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Горск, Леонивка, Поповка Черниговской области и Волфино, Садки Сумской области, а также Александровка, Старица на Харьковщине.

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На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Синьковки. Нанес авиационные удары вблизи Ольшаной и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Тополя, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ямполь, Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Макеевка Луганской области, Белогоровка, Верхнекаменское, Спирное и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григорьевка, Богдановка и Предтечино. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановское и Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Красное, Константиновка, Дружба, Северное, Торецк, Шумы Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новокалиново и Авдеевки, совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Кизомыс, Станислав Херсонской области. Между тем, совершил обстрелы около 30 населенных пунктов. Среди них - Времовка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Веселое, Львовское, Антоновка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Министерство обороны РФ продолжает принимать меры по интеграции незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" в собственные вооруженные силы. Так, всему личному составу одной из бригад 1 армейского корпуса ВС РФ доведено распоряжение, в котором бывшим военнослужащим так называемой "ДНР" поставлено обязательное условие о замене их военных билетов на военные билеты ВС РФ, а также о переподписании контрактов с МО РФ минимальным сроком военной службы два года. В случае отказа этих лиц будут отправлять на самые опасные участки фронта для участия в штурмовых действиях в составе передовых подразделений.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Кроме того, в течение этих суток нашими защитниками было уничтожено 3 разведывательных БпЛА, 2 из них - типа "Орлан-10" и 1 - "Supercam".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 1 важную цель противника.