WP удаляла из интервью Зеленского фрагмент о контактах Пригожина и ГУР, но позже вернула

Газета The Washington Post убрала из интервью Владимира Зеленского, которое вышло на сайте издания 13 мая, фрагмент, в котором президента Украины спрашивают о контактах основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с Главным управлением разведки МОУ. На вопрос о достоверности информации Пригожин высмеял WP, заявив, что "до сих пор находится с Будановым в Африке".

Обновлено: Позже газета вернула на сайт эту часть интервью.

Источник: русская служба ВВС, пресс-служба Пригожина

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Детали: Как отмечает ВВС, из текущей версии интервью с Зеленским WP удалил фрагмент с вопросами об утечке секретных документов США, в которых, по словам журналистов, говорится о связях Пригожина с ГУР. Предыдущая версия материала сохранилась в интернет-архивах.

Приводим удаленные фрагменты разговора журналистов WP с украинским президентом.

WP: "Документы указывают на то, что ГУР, ваше разведывательное управление, поддерживает неофициальные контакты с Евгением Пригожиным и вы были в курсе, в частности, встречи Евгения Пригожина с офицерами ГУР. Это правда?"

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Владимир Зеленский: "Это вопрос (военной – ред.) разведки. Вы хотите, чтобы меня судили за государственную измену? И поэтому очень интересно, если кто-то говорит, что у вас есть документы, или если кто-то из нашего правительства рассказывает о деятельности нашей разведки, я хотел бы спросить у вас: с какими источниками в Украине вы контактируете? Кто говорит о деятельности нашей разведки? Ведь это самое тяжкое преступление в нашей стране. С какими украинцами вы разговариваете?"

Журналисты уверяют Зеленского, что никто из украинских чиновников об этом с ними не говорил, зато они опираются исключительно на утечку документов.

WP: "Я могу зачитать, какая есть информация о Пригожине и ГУР. 13 февраля Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Украины, сообщил вам о российском плане по дестабилизации Молдовы с помощью двух бывших сотрудников "Вагнера". Буданов сообщил вам, что рассматривает эту схему как способ (российской стороны - ред.) разоблачить Пригожина (в контактах с ГУР – ред.), потому что "мы имеем с ним дело". Вы поручили Буданову проинформировать президента Молдовы Майю Санду, а Буданов сказал вам, что ГУР сообщило Пригожину, что его объявят предателем, который работает на Украину. В документе также говорится о том, что Буданов ожидал, что россияне используют детали секретных переговоров Пригожина с ГУР и встреч с офицерами ГУР в Африке".

Зеленский: "Слушайте, если честно, ну вы просто что-то читаете, что-то говорите. Я просто не понимаю, откуда вы это берете, с кем разговариваете и так далее. Вы рассказываете о том, как я встречался с Будановым. Это говорит о том, что у вас – как бы это выразиться? – похоже, что у вас есть люди, у которых есть какие-то записи, или у вас есть доказательства, или у вас что-то есть, потому что так это выглядит. Вы снова делаете, я прошу прощения, то, что делали раньше. Вы публикуете какую-то информацию, которая не помогает нашему государству. Поэтому я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Я не совсем понимаю вашу цель. Ваша цель – помочь России? Значит, у нас разные цели. Если я не сижу с ними за одним столом, я не совсем понимаю, о чем мы говорим. Каждый из этих вопросов просто демотивирует Украину, демотивирует определенных партнеров помогать Украине. Так или иначе, я просто не понимаю вашей цели".

Далее журналисты WP продолжают настаивать, что никто не сообщал им эту информацию лично, а данные они получили из секретных документов. Украинский президент продолжает в ответ говорить, что информацию им передали.

Зеленский: "Они (документы – ред.) не были в интернете, они были частью чего-то. Мы, нормальное общество, не могли получить доступ ко всему этому. Не могли. А потом, я думаю, начала появляться информация, которую стали публиковать частично, и все остальное. Я думаю, что это ваше - или вашей редколлегии, или кого-то еще. Я не хочу никого обидеть, я не знаю. Поэтому сегодня вы публикуете эту информацию по частям. Вы публикуете информацию о контрнаступлении Украины, о том или ином. Я вам сказал, что я думаю, что это – как бы выразиться? – кто-то где-то что-то услышал, кто-то где-то что-то опубликовал, но информацию скомпилировали, и она разная и не работает в пользу Украины".

Больше деталей: На просьбу прокомментировать сообщение о встрече с офицерами ГУР Пригожин заявил, что "мы до сих пор с Будановым находимся в Африке".

"Конечно, могу подтвердить эту информацию. Нам вообще нечего скрывать от иностранных спецслужб. Мы до сих пор с Будановым находимся в Африке. А что касается WP и удаленного фрагмента, то я думаю, что это случилось из-за того, что они не купили вовремя билеты и боюсь, если кто-то узнает, что WP все еще в Африке, им продадут бизнес-класс задорого. Поэтому они просто хотят сэкономить, как обычно", - сказал он.

Обновлено в 8:55: Собеседник УП в Washington Post объяснил эту ситуацию тем, что издание готовило к публикации текст о Пригожине и его контактах с украинской разведкой и по ошибке выложило в открытый доступ полную расшифровку разговора с Владимиром Зеленским до выхода расследования.

В настоящее время, уже после выхода публикации о Пригожине, на сайте снова опубликован полный транскрипт интервью Зеленского.