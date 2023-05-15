Пригожин предлагал Украине сдать позиции российских войск − WP

Владелец ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин предлагал Украине сдать месторасположение российских войск в обмен на то, что ВСУ отойдут от Бахмута, где массово гибли наемники Пригожина, сообщает The Washington Post со ссылкой на данные из утечки документов.

Источник: Washington Post

Дословно WP: "Пригожин заявил, что, если украинские командиры выведут своих солдат из окрестностей Бахмута, он передаст Киеву информацию о позициях российских войск, которую Украина сможет использовать для нападения на них. Пригожин передал это предложение своим знакомым в управлении военной разведки Украины, с которыми он поддерживал секретную связь в ходе войны, согласно ранее не опубликованным документам разведки США, просочившимся на платформе группового чата Discord".

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Детали: Сообщается, что из просочившегося документа не ясно, какие позиции российских войск Пригожин предлагал раскрыть.

Газета пишет, что два украинских чиновника подтвердили, что Пригожин несколько раз разговаривал с представителями Главного управления разведки Минобороны.

В частности, один из чиновников якобы сказал, что Пригожин делал предложение относительно Бахмута "больше, чем один раз", но Киев отклонил его, потому что чиновники не доверяют Пригожину и считают, что его предложения могли быть неискренними.

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Разделяет это мнение относительно возможной неискренности Пригожина и американский чиновник, с которым общались журналисты WP.

Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил контакты с Пригожиным. Он также заявил, что публикация такой информации, которая, непонятно откуда взялась, идет на пользу России.

Также газета пишет, что согласно одному из секретных документов, Пригожин якобы сообщил офицеру украинской разведки, что российские военные испытывают трудности с поставками боеприпасов. Он также якобы посоветовал украинским войскам продолжать наступление на границе с временно оккупированным Крымом, когда моральный дух российских войск был низким.

Кроме того, WP со ссылкой на документы пишет, что Пригожин якобы знал и о падении морального духа среди "вагнеровцев" − в частности сообщатся, что некоторые из его наемников отказались выполнить приказ развернуться в районе Бахмута под сильным огнем, поскольку опасались больших потерь.

Издание напоминает о конфликте и борьбе за власть между Пригожиным и российским военным руководством, в частности министром оброни Сергеем Шойгу, а также подчеркивает, что главарь "вагнеровцев" испытывает горькое разочарование от изнурительных боев в Бахмуте.

Сообщается, что на этом напряженном фоне Пригожин поддерживал секретные отношения с украинской разведкой, которые, якобы помимо телефонных звонков, включали также личные встречи с офицерами ГУР в неуказанной стране Африки.

"Утечка данных американской разведки показывает, как Пригожин сетует на тяжелые потери, которые понесли его собственные силы, и призывает Украину нанести более мощный удар по российским войскам", − пишет WP.

Издание сообщает, что Кремль не ответил на просьбу прокомментировать связь Пригожина с Украиной.

Сам Пригожин высмеял WP, сообщив в своем Telegram, что он с "Будановым до сих пор в Африке".

Ранее Washington Post убрала из интервью Владимира Зеленского, которое вышло на сайте издания 13 мая, фрагмент, в котором президента Украины спрашивают о контактах основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с ГУР МОУ. Однако позже эту часть вернули.

Собеседник УП в Washington Post объяснил эту ситуацию тем, что издание готовило к публикации текст о Пригожине и его контактах с украинской разведкой и по ошибке выложило в открытый доступ полную расшифровку разговора с Владимиром Зеленским до выхода расследования.