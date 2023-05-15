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За сутки между Силами обороны и оккупантами произошло 46 боевых столкновений – сводка

"Украинская правда"Понедельник, 15 мая 2023, 06:35
За сутки между Силами обороны и оккупантами произошло 46 боевых столкновений – сводка
ФОТО ГЕНШТАБА ВСУ

В течение 14 мая между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 46 боевых столкновений.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Сегодня ночью российские террористы в очередной раз атаковали Украину ударными дронами-камикадзе "Shahed". Информация о последствиях этой атаки сейчас уточняется.

За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных ударов, в частности, по городам Харьков, Константиновка и поселку Золочев. Кроме того, нанес 41 авиационный удар и совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – состоялось 46 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Горск, Леоновка, Поповка Черниговской области; Волфино, Садки, Могрица Сумской области, а также Александровка и Старица на Харьковщине.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Синьковки. Нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Ольшана и Кисловка. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Тополя, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ямполь, Диброва, Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка Луганской области, Белогоровка, Верхнекаменское, Спирное и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григорьевка, Богдановка и Предтечино. Нанес авиационные удары возле Ивановского и Ступочек. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Красное, Константиновка, Дружба, Северное, Торецк, Шумы Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новокалиново и Авдеевки, совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Кизомыс и Станислав Херсонской области. Враг совершил обстрелы около 40 населенных пунктов. Это, в частности, Времовка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Веселое, Львовское, Антоновка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также нашими защитниками сбито 2 вражеских разведывательных БпЛА типа "Орлан-10" и уничтожено БпЛА "Supercam".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 7 важных целей противника.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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