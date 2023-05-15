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Зеленский о своих зарубежных визитах: Возвращаемся с новыми оборонными пакетами  

Елена РощинаПонедельник, 15 мая 2023, 19:53
Зеленский о своих зарубежных визитах: Возвращаемся с новыми оборонными пакетами  
Владимир Зеленский записал видеообращение в поезде, фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что возвращается из визитов в Италию, Францию, Германию и Великобританию с новыми оборонными пакетами для Украины и с большей поддержкой украинской формулы мира. 

Источник: Зеленский в вечернем обращении в соцсетях, сайт президента

Прямая речь: "Три долгих дня, – и наши воины, наше государство становятся сильнее. Я уверен – значительно сильнее.

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Возвращаемся домой с новыми оборонными пакетами: больше нового, более мощного оружия для фронта, больше защиты для наших людей. Больше политической поддержки".

Детали: Зеленский отметил, что в Италии имел "хорошие переговоры" с премьер-министром Джорджей и "довольно обнадеживающую встречу" с понтификом, а также встречу с президентом Италии.

В Германии содержательно обсудили с президентом Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом вопросы обороны.

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Прямая речь: "Кроме Берлина, посетили также Аахен. Был на военной базе, осмотрел "Леопарды", осмотрел "Мардеры", поблагодарил наших воинов, которые тренируются на немецкой технике.

От имени и в честь украинского народа получили в Аахене весомую европейскую награду имени Карла Великого. Впервые в зале, где чествуют лауреатов, звучал украинский язык – в речи. Украинский будет одним из официальных языков Европейского Союза, я уверен в этом".

Детали: Зеленский напомнил, что во Франции встретился с президентом Макроном, "длительные, полезные переговоры", в результате которых есть новый "мощный военный пакет" и новые политические договоренности.

В Великобритании украинский президент встретился с премьер-министром Риши Сунаком, говорили об обороне и британском лидерстве в военных коалициях.

Прямая речь: "Перед международными мероприятиями, которые запланированы на ближайшее время, скоординировали наши позиции: перед G7, саммитом в Вильнюсе.

На всех встречах обсуждали нашу формулу мира, и теперь есть больше готовности партнеров идти по украинской формуле. Есть больше поддержки для нашего вступления в ЕС, больше понимания, что вступление Украины в НАТО будет, оно неизбежно".

Детали: Зеленский поблагодарил Италию за помощь в защите жизни украинцев – от защиты неба до подготовки полноценного восстановления Украины после боевых действий.

Германию он поблагодарил за самый большой оборонный пакет – 2 миллиарда 700 миллионов евро, а также за системы ПВО "Айрис", ракеты к ним, пушки, снаряды, бронетехнику. В целом Германия предусмотрела 11 миллиардов евро на поддержку Украины, на оборону, также она участвует в Европейском фонде мира, который усиливает защиту Украины.

Францию Зеленский поблагодарил за помощь в консолидации партнеров, за дополнительную бронетехнику, за новые возможности для украинских воинов в противодействии российскому террору, хотя "сейчас еще не время говорить о деталях".

Британию украинский лидер поблагодарил за договоренность об обучении украинских пилотов. 

"Создаем коалицию для тренировки пилотов на современных западных самолетах. Британия – да, Польша – да, и я уверен: подключится Франция, другие партнеры. Мы продолжаем работать и над коалицией истребителей, движемся активно. Конечно, спасибо Британии за long-range возможности для наших воинов, за дальнобойность", – добавил Зеленский.

Он подытожил: "Главные результаты за эти дни – новое оружие для Украины, уважение к украинцам, нашу победу удалось сделать ближе. И мы еще добавим поддержки!".

Темы: ЗеленскийФранцияГерманияВеликобритания
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