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Белый дом хочет увеличить финансирование помощи Украине, имеющиеся средства уже заканчиваются – СМИ

Понедельник, 15 мая 2023, 21:25
Белый дом хочет увеличить финансирование помощи Украине, имеющиеся средства уже заканчиваются – СМИ
Белый дом, фото Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена начала готовить предложение очередного финансирования оборонной помощи Украине, поскольку одобренный в декабре пакет в 48 миллиардов долларов иссякнет в ближайшие месяцы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

По данным Politico, с 48-миллиардного пакета помощи Украине осталось около шести миллиардов долларов, а это означает, что финансирование США на вооружение и поставки "может иссякнуть до середины лета".

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, который общался с изданием на условиях анонимности, администрация уже обсуждает новый пакет помощи, посвященный продолжению поддержки Украины.

В то же время, добавляет Politico, ситуацию осложняет позиция Палаты представителей США, где с начала этого года господствуют фискально консервативные республиканцы.

Между ними и Белым домом до сих пор продолжаются переговоры о поднятии потолка государственного долга, в обмен на что Конгресс требует значительно сократить расходы. Эти переговоры, которые касаются и оборонного бюджета на 2024 год, могут усложнить финансирование Украины, пишет Politico.

В Конгрессе США, где и Республиканская, и Демократическая партии заявляют о дальнейшей поддержке Украины для противостояния РФ, точно не могут спрогнозировать, когда именно исчерпаются уже утвержденные средства.

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Именно в рамках этого бюджета был объявлен последний пакет военной помощи Украине на 1,2 миллиарда долларов, в который вошли в частности дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы и артиллерийские снаряды.

Ранее в Белом доме уверяли, что имеют подтвержденный план финансирования необходимой Украине безопасности, экономической, гуманитарной и энергетической помощи практически на весь 2023 год, и разногласия между политическими силами на это не повлияют.

Темы: СШАпомощь Украине
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