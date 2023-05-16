За сутки между Силами обороны и оккупантами произошло 49 боевых столкновений – сводка

В течение 15 мая между Силами обороны Украины и российскими захватчиками произошло 49 боевых столкновений на 4 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За эти сутки противник снова нанес массированный удар по Украине, применил ракеты различных типов. Подробная информация будет предоставлена позже.

За прошедшие сутки зафиксировано 2 ракетных удара по Константиновке Донецкой области с применением врагом ЗРК С-300. Кроме того российская федерация нанесла 48 авиационных ударов и осуществила более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг не прекращает тактику террора.

Противник сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки состоялось 49 боевых столкновений на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий и в дальнейшем остаются Бахмут и Марьинка".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Медведевка и Муравьи Черниговской области; Волковка, Мануховка, Стукаловка, Искрисковщина, Волфино, Шпиль и Степок Сумской области, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Бударки, Нестерное, Круглое, Землянки, Старица на Харьковщине.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Новоселовского. Нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречанское, Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Спирного. Артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Спирное – Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. К тому же, в течение прошедших суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба, Александро-Шультино, Северное, Железное, Петровка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия вблизи Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиационные удары по Авдеевке, обстрелял из артиллерии Степное, Ласточкино, Авдеевку, Первомайское и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них – Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Свободное Поле Донецкой области; Малая Токмачка – Запорожской и Станислав и Кизомыс на Херсонщине. Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Вольное Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области, а также города Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 7 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Уничтожено 6 ударных БпЛА различных типов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, 5 станций радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов врага.