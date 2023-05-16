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Макрон намекнул на передачу Украине дальнобойных ракет

"Европейская правда"Вторник, 16 мая 2023, 08:56
Макрон намекнул на передачу Украине дальнобойных ракет
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о передаче Украине ракет, дальность которых "позволяет сопротивляться".

Об этом он сообщил в интервью телеканалу TF1, пишет "Европейская правда".

Макрон отметил, что Франция уже поставила Украине много вооружения, в частности самоходные артиллерийские установки Caesar, боеприпасы и бронетехнику.

Французский президент добавил, что "новые боеприпасы" будут отправлены в Украину.

"Мы не ведем войну с Россией, мы помогаем Украине противостоять российскому агрессору. Это означает, что мы не поставляем оружие, которое может попасть на российскую землю или атаковать Россию", – сказал он.

Он не рассказал детали о вооружении для Украины, отметив лишь, в частности, что Франция отправит ракеты, дальность действия которых "позволит Украине сопротивляться".

Напомним, в совместной декларации Украины и Франции по итогам встречи Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона говорилось, в частности, о планах Парижа оснастить несколько украинских батальонов десятками бронированных машин и легких танков, включая AMX-10RC.

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Темы: Францияпомощь УкраинеМакрон
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