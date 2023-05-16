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Президент ПАСЕ планирует визит в Украину

"Европейская правда"Вторник, 16 мая 2023, 17:47

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс планирует посетить Украину с визитом.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

По словам главы ПАСЕ, на своей должности он следит за проблемами с основными свободами в Украине.

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"Свобода слова и свобода медиа – это сверхважные вещи. Конечно, в условиях войны кое-что должно происходить иначе, но есть же базовые вещи. Даже ваш президент отмечал, что мы защищаем не границы, а ценности и граждан", – отметил Кокс.

"Я планирую скоро поехать в Украину и хочу обсудить это с вашим парламентом, потому что, как вы тоже говорите, во время вооруженной агрессии государству сложно делать все идеально", – сказал он.

Однако, по словам президента ПАСЕ, есть что-то посередине между "делать идеально" и "делать совсем неправильно".

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"И я думаю, что Совет Европы может помочь вашему парламенту улучшить ситуацию даже во времена войны", – отметил он.

По мнению Кокса, украинской власти не следует ждать завершения войны, чтобы исправить то, что можно сделать сейчас: "Потому что завтра будут новые вызовы, новые проблемы".

Как сообщалось, Тини Кокс настаивает на необходимости проведения Украиной парламентских и президентских выборов даже при условии военного положения – украинская власть должна придумать, как ответить на этот вызов.

Темы: ПАСЕУкраина
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