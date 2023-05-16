Возле Бахмута и Марьинки горячее всего, уничтожено 2 склада боеприпасов РФ - Генштаб

Российские захватчики продолжают атаковать Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления. За сутки здесь суток состоялось 44 боевых столкновения. Защитники продолжают уничтожать вражеские склады и технику.

Источник: вечерняя сводка Генштаба

Детали: За сутки подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения живой силы, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 2 склада боеприпасов противника и 1 пункт горюче-смазочных материалов оккупантов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено, определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. Продолжается перемещение подразделений российских территориальных войск, которые проходили подготовку на полигонах Беларуси в районы ведения боевых действий.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Муравьи Черниговской области; Ромашково, Искрисковщина, Волфино, Кондратовка, Садки, Запселье Сумской области, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Бударки, Нестерно, Круглое, Землянки, Старица и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Нанес авиационные удары вблизи населенных пунктов Бударки, Ольшана, Кисловка, Котляровка, Табаевка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречанское, Каменка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное, Северск и Красное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спирное Донецкой области.

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На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Бахмут, Ивановское, Торецк Донецкой области. От вражеских артобстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Северное, Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник продолжает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, нанес авиационные удары по Авдеевке и Водяному, совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись также Острое, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар и Великая Новоселка. Обстрелял Новомихайловку, Парасковиевку, Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Временка Донецкой области, Новоданиловка Запорожской области и Берислав, Кизомыс и Малая Токмачка Херсонской области. Между тем, осуществил артобстрелы населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области, а также Токаревка, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника. В течение этих суток наши защитники уничтожили 1 иранский ударный БПЛА "Shahed" и 2 разведывательных дрона.