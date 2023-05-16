Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Возле Бахмута и Марьинки горячее всего, уничтожено 2 склада боеприпасов РФ - Генштаб

Станислав ПогориловВторник, 16 мая 2023, 19:18
Возле Бахмута и Марьинки горячее всего, уничтожено 2 склада боеприпасов РФ - Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

Российские захватчики продолжают атаковать Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления. За сутки здесь суток состоялось 44 боевых столкновения. Защитники продолжают уничтожать вражеские склады и технику.

Источник: вечерняя сводка Генштаба

Детали: За сутки подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения живой силы, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 2 склада боеприпасов противника и 1 пункт горюче-смазочных материалов оккупантов.

Реклама:

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено, определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. Продолжается перемещение подразделений российских территориальных войск, которые проходили подготовку на полигонах Беларуси в районы ведения боевых действий.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Муравьи Черниговской области; Ромашково, Искрисковщина, Волфино, Кондратовка, Садки, Запселье Сумской области, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Бударки, Нестерно, Круглое, Землянки, Старица и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Нанес авиационные удары вблизи населенных пунктов Бударки, Ольшана, Кисловка, Котляровка, Табаевка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречанское, Каменка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное, Северск и Красное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Бахмут, Ивановское, Торецк Донецкой области. От вражеских артобстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Северное, Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник продолжает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, нанес авиационные удары по Авдеевке и Водяному, совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись также Острое, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар и Великая Новоселка. Обстрелял Новомихайловку, Парасковиевку, Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Временка Донецкой области, Новоданиловка Запорожской области и Берислав, Кизомыс и Малая Токмачка Херсонской области. Между тем, осуществил артобстрелы населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области, а также Токаревка, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника. В течение этих суток наши защитники уничтожили 1 иранский ударный БПЛА "Shahed" и 2 разведывательных дрона.

Темы: войнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
война
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Последние новости
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
Все новости...
Реклама: