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Макрон на саммите Совета Европы заявил о создании реестра убытков от агрессии РФ

"Европейская правда"Вторник, 16 мая 2023, 23:04
Макрон на саммите Совета Европы заявил о создании реестра убытков от агрессии РФ
Эмманюэль Макрон, фото: Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите Совета Европы в Рейкьявике во вторник объявил о создании международного реестра убытков, причиненных Украине с начала полномасштабного российского вторжения.

Слова Макрона цитирует агентство AFP, сообщает "Европейская правда".

Во время выступления на открытии саммита Совета Европы французский президент заявил, что организация во вторник создала "международный реестр убытков, причиненных агрессией России против Украины".

"Совет (Европы – ред.) снова становится во главе стороны жертв агрессии", – подчеркнул Макрон, призвав "все государства активно приобщаться к разработке" реестра.

Отдельно он призвал Совет Европы посодействовать созданию ста психологических центров, которые бы помогали пострадавшим в результате агрессии РФ, под эгидой Банка развития СЕ.

Как известно, реестр убытков от российской агрессии будет действовать в Нидерландах. В нем будут регистрироваться доказательства ущерба и иски о возмещении вреда или ранений.

Реестр будет открыт для физических и юридических лиц, а также для Украинского государства, включая региональные и местные органы власти, государственные или контролируемые государством предприятия.

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В Министерстве юстиции Украины ранее объясняли, что реестр убытков станет неотъемлемой составляющей механизма возмещения ущерба, причиненного агрессией РФ на территории Украины, и его элементов на международном и национальном уровнях в заинтересованных государствах.

Темы: МакронвойнаРосcияУкраина
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